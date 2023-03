La build 25324 arrive sur le canal Windows Insider Canary

Le canal Windows Insider Canary récemment lancé a reçu une nouvelle version. Dans ce cas, c’est Build 25324, qui compte comme principales nouveautés avec une nouvelle refonte du panneau de widgets et l’introduction d’une page de configuration liée à USB4.

Quoi de neuf dans la version 25324

Tableau de bord du widget évolué

Une refonte de l’expérience du tableau de bord des widgets commence à être testée avec un canevas plus grand (3 colonnes si l’appareil le prend en charge) et des sections dédiées aux widgets et au contenu du flux avec une séparation claire entre eux. Cela offrira aux utilisateurs un accès rapide au contenu de vos applications et services, et leur permettra de faire une pause avec des actualités personnalisées.

Page de configuration USB4

Ajout d’une page de paramètres des concentrateurs et périphériques USB4 pour les utilisateurs dans Paramètres > Bluetooth et périphériques > USB > Concentrateurs et périphériques USB4. USB4 permet de nouveaux scénarios de productivité pour la station d’accueil, les périphériques hautes performances, les écrans et la charge. La page de configuration USB4 fournit des informations sur les capacités USB4 du système et les périphériques connectés dans un système compatible USB4. Ces informations sont destinées à faciliter le dépannage au cas où les utilisateurs auraient besoin de l’aide du fabricant de l’appareil (OEM) ou de l’administrateur système. Les fonctions offertes par cette page sont :

Affichez l’arborescence des concentrateurs et périphériques USB4 connectés.

Affichez les attributs et les capacités associés au domaine USB4.

Copiez les détails dans le presse-papiers afin de pouvoir les partager avec le support client ou les administrateurs système pour le dépannage.

Si le système ne prend pas en charge USB4 avec Microsoft USB4 Connection Manager, cette page ne s’affichera pas.

Pour confirmer si votre système prend en charge USB4 ou non, veuillez vérifier si « USB4 Host Router » apparaît dans le Gestionnaire de périphériques.

Avertissements concernant le copier-coller de mots de passe faibles

À partir de Windows 11, version 22H2, la protection améliorée contre le phishing dans Microsoft Defender SmartScreen aide à protéger vos mots de passe scolaires ou professionnels Microsoft contre le phishing et l’utilisation dangereuse sur les sites et les applications. Un changement est en cours de test à partir de cette version où les utilisateurs qui ont activé les options d’avertissement de sécurité Windows dans Contrôle des applications et du navigateur > Protection basée sur la réputation > Protection contre l’hameçonnage verront un avertissement chez l’utilisateur lorsqu’ils copient et collent des mots de passe faibles, comme ils le font actuellement. voir quand ils tapent leur mot de passe.

Prise en charge de SHA-3

À partir de cette version, nous avons ajouté la prise en charge de la famille de fonctions de hachage SHA-3 et des fonctions dérivées de SHA-3 (SHAKE, cSHAKE, KMAC). La famille d’algorithmes SHA-3 sont les dernières fonctions de hachage normalisées par le National Institute of Standards and Technology (NIST).

Changements et améliorations

Widget

Des icônes animées pour les widgets commencent à s’afficher sur la barre des tâches. L’animation est déclenchée lorsque vous passez la souris sur ou cliquez sur le point d’entrée de la barre des tâches du widget ou lorsqu’une annonce pour un nouveau widget s’affiche sur votre barre des tâches. Actuellement, seules certaines icônes météo et financières sont prises en charge.

Rechercher dans la barre des tâches

Une fois que vous avez accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comprendra un bouton qui ouvrira l’expérience de chat Bing dans Edge. Si vous n’avez pas accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comprendra un bouton de surbrillance de recherche dynamique. Nous commençons à déployer cela pour les initiés, tout le monde ne le verra pas tout de suite.

Entrée

Nous avons mis à jour plusieurs polices chinoises simplifiées et Microsoft Pinyin IME pour être conformes à la norme GB18030-2022. Avec cette mise à jour, vous pouvez saisir et afficher des caractères de niveau de conformité 1 ou 2 via les ajouts à Microsoft Yahei, Simsun et Dengxian. Les extensions Unicode E et F sont désormais compatibles avec notre police Simsun Ext-B pour répondre aux exigences de niveau 3.

Paramètre

Dans le cadre de la suppression de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et des dépanneurs MSDT, certains des dépanneurs trouvés dans Paramètres > Système > Dépanner et dans d’autres zones du système d’exploitation ont commencé à être redirigés vers la nouvelle plateforme de dépannage Obtenir de l’aide .

Si vous disposez de plusieurs caméras prenant en charge Windows Hello, vous pouvez désormais sélectionner votre caméra préférée dans Paramètres > Comptes > Options de connexion.

Navigateur de fichiers

Apporté quelques modifications qui devraient aider à améliorer sensiblement les performances de la phase de « calcul » lors de l’envoi d’un grand nombre de fichiers à la fois dans l’Explorateur de fichiers vers la corbeille.

