Huawei P60 Pro : Un autre super smartphone avec appareil photo (sans Google)

Soyons brefs : le Huawei P60 Pro devrait également être disponible en Allemagne à partir du mois de mai. C’est bien parce que c’est encore un autre smartphone avec appareil photo exceptionnel. Mais en raison des restrictions commerciales, il manque la 5G et surtout les services Google, et c’est dommage, car ce n’est pas intéressant pour les acheteurs potentiels dans ce pays, d’autant plus que ce ne sera pas bon marché.

Le Huawei P60 Pro peut le faire

Le Huawei P60 Pro mise à nouveau sur un appareil photo solide et un joli design :

L’écran OLED mesure 6,67 pouces, a 1,07 milliard de couleurs (espace colorimétrique P3), LTPO avec 1-120 Hertz à une résolution FHD+ de 2 700 x 1 220 pixels. Cela place Huawei dans la moyenne des produits phares actuels. Malheureusement, le fabricant n’a encore rien révélé sur la luminosité. Le concurrent Oppo atteint un impressionnant 2 500 nits dans le Find X6 Pro.

Le processeur est un Snapdragon 8 (probablement Gen. 1), le deuxième octa-core le plus rapide de Qualcomm l’année dernière. Huawei n’était évidemment pas autorisé à faire plus.

Énorme appareil photo principal dans le P60 Pro (Image : Huawei)

Caméra : presque en continu

Une triple caméra est à l’intérieur, composée de : caméra principale grand angle (50 MP, ouverture f/1.4-4.0, OIS), caméra ultra grand angle (13 MP, f/2.2), caméra téléobjectif périscope (48 MP, f/2.1, OIS), zoom optique 3.5x)

Huawei prend ainsi le même chemin qu’Oppo cette semaine avec le Find X6 Pro et la mise à niveau du téléobjectif, qui mène encore une existence ténébreuse chez de nombreux fabricants. Malheureusement, Huawei ne révèle pas la taille du capteur intégré et ce qu’il est exactement, pas même pour l’appareil photo principal.

La caméra principale a reçu dix f-stops physiques, c’est-à-dire réels. Cela devrait vous permettre de contrôler vous-même la quantité de lumière et la profondeur de champ. Cependant, le produit phare de l’automne Mate 50 Pro peut également le faire.

Huawei le laisse à 4K @ 30 fps pour la vidéo. Cela devrait suffire à la plupart des vidéastes, mais d’autres proposent du 60fps voire du 8K.

L’appareil photo principal du P60 Pro dispose de dix f-stops physiques. (Vidéo : Huawei)

Divers et communications

Stockage : 256 Go ou 512 Go

Batterie : 4 815 mAh, prend en charge une charge filaire rapide de 88 W (adaptateur secteur inclus) et une charge sans fil de 50 W.

WiFi 6, Bluetooth 5.2, 4G (pas de 5G), son stéréo, IP68, USB-C (3.1 Gen 1)

Dimensions : 161 x 74,5 x 8,3 mm. Poids : environ 200 grammes

L’appareil prend en charge la messagerie double satellite via BeiDou, qui sera initialement limitée à la Chine.

Système d’exploitation : Harmony OS 3.1 (basé sur Android open source, sans les services Google)

Le P60 Pro coûte déjà l’équivalent de 940 euros en Chine, un prix salé. Cela ne devrait pas non plus être moins cher en Allemagne.

Niveaux de zoom de l’appareil photo dans le P60 Pro. 10x est un zoom hybride censé fournir de superbes photos même la nuit. (Image : Huawei)

Huawei P60 Pro : Notre bilan

Conception plate. (Image : Huawei)

C’est comme ça depuis des années : Huawei peut et aimerait le faire, mais n’est pas autorisé à le faire. En raison des restrictions commerciales américaines, l’ancien dirigeant n’a pas accès aux dernières puces Qualcomm, aux modems 5G et, surtout, aux services Google. En conséquence, les utilisateurs manquent des applications populaires telles que Google Maps, Google Drive, mais surtout le Google Play Store.

L’accent mis sur un appareil photo à zoom téléobjectif plus puissant est très louable et les différents f-stops de l’appareil photo principal sont également quelque chose que les autres fabricants sont invités à apprendre des Chinois.

Sur le site allemand, Huawei parle d’une présentation locale de la série P60 le 9 mai. Le smartphone et son petit frère, le P60, seront probablement disponibles en magasin peu de temps après. Je m’attends à des prix à partir de 1 200 euros.

Si vous aimez Huawei mais que vous ne voulez pas vous passer de Google, vous avez peut-être encore l’ancienne filiale Honor avec l’actuel produit phare Magic5 Pro, qui possède encore beaucoup d’optiques Huawei.

