WhatsApp pour Windows est mis à jour avec un nouveau design et plus de fonctionnalités

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois. L’application vous permet d’envoyer des messages texte, des messages vocaux, des images, des vidéos et des documents sur Internet. Mais aussi passer des appels vocaux et vidéo gratuits. WhatsApp propose également une version pour les ordinateurs Windows qui peut être téléchargée depuis son site officiel ou depuis le Microsoft Store.

L’application WhatsApp pour Windows a récemment reçu une mise à jour majeure qui apporte un nouveau design et plus de fonctionnalités. Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle version et comment vous pouvez l’installer sur votre PC.

Quoi de neuf dans WhatsApp pour Windows ?

La nouvelle version de WhatsApp pour Windows a un nouveau look qui correspond mieux au style visuel de Windows 11, le dernier système d’exploitation de Microsoft. L’application a maintenant un thème sombre par défaut qui réduit la fatigue oculaire et l’épuisement de la batterie. Les icônes et les menus ont également été repensés pour les rendre plus intuitifs et faciles à utiliser.

En plus du changement esthétique, WhatsApp pour Windows a également intégré de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur. Voici quelques-uns des plus importants :

Appels vidéo et audio de groupe : vous pouvez désormais passer des appels vidéo avec jusqu’à 8 personnes et des appels audio avec jusqu’à 32 personnes depuis votre ordinateur. Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir une discussion de groupe et de cliquer sur l’icône de l’appareil photo ou du téléphone qui apparaît en haut à droite. Vous pouvez également créer un lien pour inviter d’autres personnes à rejoindre l’appel.

Synchronisation entre les appareils : vous pouvez désormais utiliser WhatsApp sur votre ordinateur sans dépendre du téléphone mobile. L’application se connecte directement à Internet et synchronise vos messages, contacts et fichiers avec tous vos appareils connectés. Ainsi, vous pouvez accéder à vos conversations de n’importe où et depuis n’importe quel appareil sans rien perdre.

Comment installer WhatsApp pour Windows ?

Si vous souhaitez profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités, vous avez deux options pour installer WhatsApp sur votre ordinateur Windows :

– Téléchargez l’application depuis le site officiel : il vous suffit d’aller sur https://www.whatsapp.com/download/ et de cliquer sur le bouton vert qui indique « Télécharger ». Ensuite, exécutez le fichier téléchargé et installez l’application en suivant les instructions.

– Téléchargez l’application depuis le Microsoft Store : il vous suffit de saisir le lien ci-dessous.





