La build 23419 arrive sur le canal de développement Windows Insider

Nous revenons cette semaine avec des nouveautés sur la chaîne Dev. Nous vous rappelons qu’elle n’est plus la chaîne la plus instable du programme Windows Insider, mais qu’elle est encore expérimentale. Cette semaine, la Build 23419 arrive chargée de nouvelles que nous allons passer en revue dès maintenant.

Le temps d’un nouveau #WindowsInsider construire dans le Dev Channel ! Consultez le dernier article de blog pour tous les détails sur 23419 ! https://t.co/wLZMk2k9RJ pic.twitter.com/M1OBaZsZUc —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 22 mars 2023

Quoi de neuf dans Windows 11 Build 23419

Créer des vidages de noyau en direct dans le Gestionnaire des tâches

Ils intègrent un ensemble de nouvelles fonctionnalités axées sur les développeurs dans le Gestionnaire des tâches pour aider à la collecte des vidages de mémoire du noyau (LDD). Ceci s’ajoute au « Core Dump » existant pour les processus en mode utilisateur. Le but du vidage dynamique du noyau est de collecter des données pour corriger une situation anormale, mais permettre au système d’exploitation de continuer à fonctionner. Cela réduit les temps d’arrêt par rapport à la vérification des bugs pour les plantages et les plantages à fort impact mais « non mortels ». Cliquez ici pour plus d’informations sur les vidages de noyau en direct.

Pour capturer un vidage du noyau en direct (LKD), accédez à la page Détails dans le Gestionnaire des tâches, cliquez avec le bouton droit sur le processus système et le menu contextuel doit s’allumer pour afficher « Créer un fichier de vidage du noyau ». décharges de pile.

Les vidages seront écrits à un emplacement fixe :

%LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps

Choisissez la nouvelle option « Créer un fichier de vidage de mémoire du noyau actif » lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un processus sur la page de détails du Gestionnaire des tâches.

Vous pouvez également accéder à la page Paramètres du Gestionnaire des tâches pour afficher/modifier les paramètres des vidages de noyau en direct.

Page de configuration USB4

Ils ont ajouté une page de paramètres des concentrateurs et périphériques USB4 pour les utilisateurs dans Paramètres > Bluetooth et périphériques > Concentrateurs et périphériques USB > USB4. USB4 permet de nouveaux scénarios de productivité pour la station d’accueil, les périphériques hautes performances, les écrans et la charge. La page de configuration USB4 fournit des informations sur les capacités USB4 du système et des périphériques connectés dans un système compatible USB4. Ces informations sont destinées à aider au dépannage si les utilisateurs ont besoin de l’aide du fabricant de leur appareil (OEM) ou de l’administrateur système. Les fonctionnalités fournies par cette page sont :

Affichez l’arborescence des concentrateurs et périphériques USB4 connectés.

Affichez les attributs et les capacités associés au domaine USB4.

Copiez les détails dans le presse-papiers afin qu’ils puissent être partagés avec le support client ou les administrateurs système pour le dépannage.

Si le système ne prend pas en charge USB4 avec Microsoft USB4 Connection Manager, cette page ne s’affichera pas.

Pour confirmer si votre système prend en charge USB4 ou non, veuillez vérifier si « USB4 Host Router » apparaît dans le Gestionnaire de périphériques.

Suggestion de nuage dans l’IME chinois simplifié

Certaines modifications sont en cours de test qui nous permettront d’écrire facilement des mots populaires en chinois simplifié. Les modifications incluent une suggestion de cloud améliorée et une suggestion de recherche intégrée. La suggestion de nuage ajoute le mot le plus pertinent de Bing à la fenêtre du candidat IME. Nous avons mis à jour la logique back-end pour pouvoir offrir des suggestions meilleures et plus fraîches.

La suggestion de recherche intégrée vous donne des suggestions supplémentaires similaires à ce que vous voyez sur la page de recherche Bing. Vous pouvez insérer une suggestion sous forme de texte ou la rechercher directement sur Bing.

Pour activer ces fonctionnalités, sélectionnez un bouton en forme de chevron à l’extrême droite de la fenêtre du candidat IME. Vous trouverez le bouton Activer.

Modifications et améliorations de la version 23419

Général

Les nouvelles fonctionnalités pour les paramètres par défaut des applications dans Windows 11, comme mentionné ici dans ce billet de blog, sont incluses dans cette version. Les fonctionnalités des applications par défaut seront disponibles dans une future version.

Le menu Démarrer

Ils ont testé un petit changement avec certains Windows Insiders où la section « Recommandé » du menu Démarrer est remplacée par « Pour vous ». Faites-nous savoir ce que vous pensez dans le hub de commentaires si vous voyez ce changement.

Barre des tâches et barre d’état système

L’état visible du VPN s’affiche sur une connexion réseau active dans la barre d’état système lorsqu’il est connecté à un profil VPN reconnu est maintenant affiché dans la couleur d’accentuation du système.

En réponse aux commentaires des utilisateurs, ils ont ajouté la possibilité d’afficher les secondes sur l’horloge dans la barre d’état système. Cette fonctionnalité peut être activée en basculant l’option qui apparaît dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches dans la section Comportement de la barre des tâches. Nous pouvons également cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour accéder rapidement aux paramètres de la barre des tâches. Ils commencent à déployer ce changement, donc tous les Windows Insiders ne verront pas ce changement tout de suite, mais nous nous attendons à ce qu’il soit bientôt disponible pour tout le monde.

Rechercher dans la barre des tâches

Une fois que vous avez accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comprendra un bouton qui ouvre l’expérience de chat Bing dans Edge. Si vous n’avez pas accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comportera un bouton de surbrillance de recherche dynamique. Ils commencent à déployer cela pour les initiés, tout le monde ne le verra pas tout de suite.

accès vocal

La page d’aide intégrée à l’application repensée dans l’accès vocal introduite avec la version 23403 inclut désormais toutes les commandes et les informations supplémentaires avec précision.

Paramètre

Dans le cadre de la dépréciation de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et des dépanneurs MSDT, ils ont commencé à rediriger certains des dépanneurs trouvés dans Paramètres > Dépannage du système > et sous d’autres zones du système d’exploitation vers la nouvelle plate-forme de dépannage Obtenir de l’aide.

Appuyez sur la touche Impr écran pour ouvrir l’outil de capture par défaut. Ce paramètre peut être désactivé via Paramètres > Accessibilité > Clavier. Si vous avez préalablement modifié vous-même ces paramètres, votre préférence sera conservée.

développeur

Correction de bugs de la Build 23419

Généralités

Amélioration de l’expérience de connexion après le démarrage en réduisant l’impact sur les performances des applications de démarrage.

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un problème qui faisait que Narrator lisait la position avant le nom dans les icônes de la barre d’état système.

Correction d’un problème qui entraînait l’ouverture du menu déroulant Afficher les icônes masquées derrière des éléments tels que le menu déroulant OneNote et les sous-titres dynamiques.

Correction d’un problème qui pouvait provoquer des plantages dans explorer.exe liés au glisser-déposer.

Rechercher dans la barre des tâches

Correction d’un crash de recherche de la dernière version.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème qui pouvait faire planter explorer.exe lors de l’ouverture de Démarrer si certains contenus étaient visibles dans la section Récents.

Certaines améliorations ont été apportées aux performances de chargement de l’explorateur de fichiers dans le cas où un lecteur réseau déconnecté est visible dans le volet de navigation.

Le menu Démarrer

Atténuation d’un problème où le fait de faire glisser du contenu dans un dossier ouvert du menu Démarrer pouvait provoquer un plantage.

Entrée

Correction d’un problème où, après avoir utilisé la saisie vocale, votre PC ne pouvait pas entrer en mode veille moderne.

sous-titres en direct

Correction d’un problème qui empêchait les sous-titres en direct de fonctionner pour le chinois traditionnel sur les appareils Arm64.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème où certains détails de la page Performances ne s’affichaient pas correctement tant que vous n’aviez pas redimensionné la fenêtre ou retourné les pages d’avant en arrière.

REMARQUE : Certains correctifs répertoriés ici dans les versions de Dev Channel Insider Preview peuvent se retrouver dans les mises à jour de maintenance pour la version commerciale de Windows 11.

bugs connus

Rechercher dans la barre des tâches

Il y a un problème où certaines personnes peuvent ne pas voir le champ de recherche dans la barre des tâches et/ou les paramètres pour ajuster l’expérience du champ de recherche dans la barre des tâches après la mise à niveau vers la Build 23403. Ils sont conscients du problème et travaillent pour le résoudre.

Navigateur de fichiers

Les initiés qui ont des clés d’accès dans l’explorateur de fichiers :

Les touches d’accès apparaîtront de manière incohérente si aucun bouton n’a été enfoncé. Appuyer sur un bouton les fera disparaître.

Les initiés rencontreront des problèmes avec les commandes suivantes dans les recommandations de l’explorateur de fichiers :

Cliquez sur Partager pour afficher la boîte de dialogue Partage Windows (pas OneDrive).

Cliquer sur « Ouvrir l’emplacement du fichier » fera apparaître une boîte de dialogue d’erreur qui peut être facilement contournée.

Cliquer sur « Supprimer de la liste » n’effectuera aucune action.

sous-titres en direct

Sur les appareils ARM64, la prise en charge améliorée de la reconnaissance vocale via les paramètres de région et de langue nécessitera le redémarrage des sous-titres en direct si vous changez de langue à partir du menu de langue des sous-titres en direct.

Certaines langues affichées dans les paramètres Région et Langue indiqueront qu’elles disposent de la reconnaissance vocale, mais ne prendront pas en charge les sous-titres en direct.

L’ajout d’une langue via les paramètres de région et de langue peut masquer l’installation de la fonctionnalité et ne pas voir l’installation de « Reconnaissance vocale améliorée » terminée. Si c’est le cas, il peut y avoir un délai inattendu avant que le programme d’installation ne le détecte et vous permette de continuer.

Les performances des sous-titres peuvent être dégradées dans les langues autres que l’anglais et perdre le filtrage des langues, ce qui indique que des sous-titres incorrects peuvent être affichés.



