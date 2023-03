Les équipes nous permettront d’organiser notre calendrier avec des événements hors ligne

Si vous êtes un utilisateur de Teams, vous savez sûrement que cette application vous permet d’organiser et de participer à des réunions en ligne avec vos collègues ou clients. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez créer une réunion hors ligne, c’est-à-dire un rendez-vous qui ne nécessite pas de connexion Internet ou de lien Teams ? Par exemple, vous voudrez peut-être réserver du temps pour une réunion en face à face, un appel téléphonique ou simplement une pause.

Les équipes vous permettront également de créer des réunions hors ligne

Eh bien, Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Teams sur Windows et Mac qui leur permettra de créer des réunions hors ligne à partir de l’application. Vous pourrez configurer des événements de calendrier pour des rendez-vous personnels, des pauses déjeuner, etc. sans avoir à quitter Teams ou à générer un lien inutile.

Microsoft n’a pas expliqué en détail le fonctionnement de cette fonctionnalité, mais cela pourrait être très similaire à la configuration des événements de calendrier hors ligne dans Outlook. Actuellement, il n’est pas possible de créer des réunions hors ligne directement à partir du calendrier Teams. Chaque fois qu’une réunion est créée dans cette application, un lien de réunion est généré avec elle. Vous pourrez changer ce comportement dans les mois à venir.

Comme décrit par Microsoft, les utilisateurs devront désactiver le « Switch en ligne » lors de la création d’une réunion hors ligne à partir de l’application. Et lorsqu’ils le font, Teams ne génère pas automatiquement un lien de réunion en ligne. Ces réunions hors ligne n’auront pas de fils de discussion ou d’autres éléments de réunion en ligne Teams.

Cette fonctionnalité pourrait être très utile pour les utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leur emploi du temps et éviter toute confusion ou distraction avec les réunions en ligne. Par ailleurs, cela pourrait faciliter l’intégration entre Teams et d’autres applications ou services externes qui ne nécessitent pas de connexion Internet.

On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de Teams. Microsoft a seulement indiqué qu’il est prévu pour mai 2023. En attendant, vous pouvez continuer à utiliser Outlook pour créer des événements hors ligne et les synchroniser avec votre calendrier Teams.

