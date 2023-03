Ils ressemblaient à des étoiles filantes mais ce n’étaient que des déchets de l’espace, le secret des lumières en Californie

Selon les premières reconstitutions, les incendies qui ont traversé le ciel californien ne devraient être que de vieux équipements abandonnés par la Station spatiale internationale.

Sacramento, Californie. Lumières dans le ciel la nuit. Au début, ils ressemblent presque à des étoiles filantes. Mais quelque chose ne colle pas. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop proches les uns des autres et leur traînée ressemble à la queue ardente d’une météorite pénétrant dans l’atmosphère. Mais selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, ces lumières ne sont même pas des météorites. Les fragments qui ont illuminé le ciel californien ne seraient rien de plus que des débris spatiaux.

Plus précisément, il devrait s’agir d’une série d’équipements abandonnés par la Station spatiale internationale en 2020 qui, seulement ces jours-ci, seraient rentrés dans l’atmosphère terrestre. Twitter regorge de vidéos enregistrées avec le smartphone pointant vers le ciel. Aussi parce que la lumière dégagée par la combustion de ces objets était si intense qu’elle pouvait être vue même au milieu de toute la pollution lumineuse.

Tous les déchets que nous avons en orbite

En orbite autour de la Terre, il y a maintenant un peu de tout. Il existe des constellations de satellites pour des services de toutes sortes, notamment le réseau Starlink qu’Elon Musk est en train de créer. Mais il y a aussi des débris de toutes sortes. Des satellites morts ou trop vieux pour être réparés, des pièces de fusée qui se sont détachées du lanceur principal pour traverser l’atmosphère terrestre et des équipements qui ne sont plus utilisables.

L’orbite terrestre est tellement encombrée de déchets que l’Agence spatiale européenne (ESA) surveille depuis un certain temps. Il y a actuellement environ 30 000 débris spatiaux en orbite qui sont suivis et suivis, mais selon le rapport annuel sur l’environnement spatial publié en mai 2022, il pourrait même y en avoir un million de plus d’un centimètre.

L’ESA a averti qu’il existe de nombreux risques associés à la présence de ces objets. L’un d’eux est le « syndrome de Kessler », un scénario dans lequel la densité des débris spatiaux est si élevée que les débris commencent à entrer en collision les uns avec les autres avec un effet en cascade qui génère de plus en plus de débris. Une escalade qui pourrait changer notre façon de nous déplacer dans l’espace : « A ce stade, certaines orbites terrestres basses vont devenir complètement inhospitalières », explique l’ESA.

