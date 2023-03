Microsoft Loop : l’alternative à Notion pour travailler avec Microsoft 365

Vous souhaitez travailler de manière plus collaborative et efficace avec votre équipe ? Pouvez-vous imaginer avoir un espace où vous pouvez organiser tout ce dont vous avez besoin pour votre projet, des fichiers et liens aux données et composants d’autres applications ? Si la réponse est oui, vous souhaitez en savoir plus sur Microsoft Loop, la nouvelle application de canevas flexible qui s’intègre à Microsoft 365.

Microsoft Loop, un clone de Notion en version collaborative

Microsoft Loop est un outil conçu pour le monde hybride, où le travail d’équipe se fait à distance ou à différents endroits. Avec Loop, vous pouvez co-créer du contenu avec vos pairs, en profitant des idées de chacun et en ajoutant une touche de personnalité.

Si nous regardons de près, nous trouvons une interface très similaire à celle trouvée dans Notion. En fait, la base est la même. Nous avons un ensemble de pages et d’espaces de travail que nous pouvons lier pour créer notre propre base de connaissances.

La principale différence est basée sur la collaboration, en conservant toutes les fonctionnalités de travail d’équipe et de sécurité de Microsoft 365. Au lieu de maintenir un espace de travail individuel, toute notre équipe peut travailler ici. De plus, nous pourrons réutiliser les composants dans Outlook ou Microsoft Teams.

Loop est composé de trois éléments principaux : les espaces de travail, les pages et les composants. Les espaces de travail sont des espaces où vous pouvez rassembler tous les éléments importants de votre projet, tels que des fichiers, des liens et des données provenant d’autres applications.

Les composants, la clé de l’intégration avec Microsoft 365

Les pages sont des canevas flexibles dans lesquels vous pouvez créer du contenu avec du texte, des images, des tableaux et d’autres éléments.

Les composants sont des éléments portables qui peuvent être déplacés entre les pages et les applications Microsoft 365, comme Teams ou Outlook. Les composants restent synchronisés les uns avec les autres et sont toujours à jour.

Par exemple, nous pouvons créer un tableau en tant que composant de Microsoft Loop et le partager avec nos collègues dans un chat Microsoft Teams ou dans un e-mail d’Outlook.

De plus, nous pouvons lier différents fichiers OneDrive ou SharePoint liés à notre projet. Ainsi, nous aurons accès à toutes les informations stockées dans Microsoft 365 à partir d’un seul centre de travail.

Copilot, l’intelligence artificielle est intégrée au Microsoft Loop

Bien sûr, Copilot devait être présent au Microsoft Loop. L’intelligence artificielle Microsoft 365 basée sur GPT-4 nous aidera à créer différents composants pour nos pages et espaces de travail.

Avec le langage naturel, nous pourrons vous demander de générer du contenu, de la même manière que nous le faisons avec Bing. De plus, les collègues pourront participer à la conversation avec Copilot, en essayant d’adapter le contenu aux besoins de l’équipe.

Microsoft Loop, disponible dès maintenant

Microsoft Loop est disponible en avant-première à partir de novembre 2021 pour certains clients. Maintenant, nous pouvons le tester à partir de loop.microsoft.com sans attendre sous la forme d’un aperçu public. Des applications pour iOS et Android devraient être disponibles dans les prochains jours.

Microsoft Loop est une application innovante qui promet de révolutionner votre façon de travailler en collaboration. Oserez-vous l’essayer? Racontez-nous votre expérience et comment vous pouvez l’utiliser dans les commentaires.

