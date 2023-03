Hong Kong censure un film de Winnie l’ourson et un vieux mème sur Xi Jinping est à blâmer

Le gouvernement chinois tente depuis des années de supprimer tout lien entre le protagoniste des histoires de Christopher Robin et le président. Le nom Winnie The Pooh a également été utilisé pour contourner les blocages des réseaux sociaux.

La projection de « Winnie the Pooh: Blood and Honey » a été annulée. Le film d’horreur britannique devait ouvrir à Hong Kong cette semaine, mais il n’y a aucune explication à l’annulation, du moins officieuse. En réalité, la peur de Winnie l’ourson a une longue histoire derrière elle, et tout commence par un mème. Entre les deux, Xi Jinping, la censure de Pékin, une visite officielle à Barack Obama, la sensibilité des gouvernements autoritaires, la lutte pour la dissidence et bien sûr le meilleur ami de Christopher Robin : Winnie l’ourson. Mais rangeons et commençons par le début, comme nous l’avons dit du meme offensant.

Comment est né le lien entre Xi Jinping et Winnie l’ourson

Tout commence en 2013, Xi voyage aux États-Unis, rencontre Barack Obama, ils sont photographiés ensemble en marchant côte à côte, l’image est immédiatement assimilée à un cadre de Winnie l’ourson, où l’ours (Xi) marche en trottant près de la son ami Tigrou (Obama). Et devient immédiatement un mème. Pas même un an plus tard et encore une photo de Xi commence à devenir virale grâce à la combinaison avec Winnie The Pooh. Il est cette fois en compagnie du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui, vu l’expression, est immédiatement assimilé à l’âne triste du dessin animé, Bourriquet. Et puis le plan où le président Xi jette un coup d’œil depuis le toit de sa limousine spéciale Drapeau rouge pour inspecter les troupes, apparaît immédiatement en ligne une photo d’un jouet de Winnie l’ourson sautant de sa voiture.

Les mèmes continuent de se répandre à tel point qu’en 2015 selon la société Global Risk Insight, qui fournit des analyses sur la façon dont les événements politiques mondiaux affectent la société et l’économie, l’image de Xi comparée à Winnie est le cliché le plus censuré de l’année. Il n’en fallait pas plus pour contrarier le gouvernement. On sait que les régimes autoritaires ont toujours eu un point faible : la susceptibilité. Comme l’a expliqué Global Risk Insight, le gouvernement chinois a vu le mème comme « une tentative sérieuse de porter atteinte à la dignité de la fonction présidentielle et de Xi lui-même ». La censure est devenue de plus en plus stricte, à tel point qu’en 2018 la chaîne de télévision américaine HBO a été bloquée parce que l’humoriste John Oliver a assimilé le personnage de Winnie l’ourson à Xi.

Cependant, les actions du gouvernement chinois semblent n’avoir fait que consolider le lien entre l’ours et le président. En novembre 2022, Winnie était apparue sur les panneaux d’affichage d’une manifestation à Bangkok contre l’ouverture du sommet de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique). Mike Pompeo, l’ancien secrétaire d’Etat américain, avait publié en février l’image de Winnie pendue à un ballon descendant vers la terre, une référence sans équivoque aux ballons espions chinois. Souvent pour contourner la censure en ligne, de nombreux internautes ont utilisé le nom de Winnie l’Ourson en référence au président de la Chine.

CONNAISSEZ VOTRE MEME | Le mème de Xi Jingping sort du toit de la voiture

Censure du gouvernement chinois

Un porte-parole de l’Office for Film, Newspaper and Article Administration de Hong Kong a déclaré que la sortie de Winnie The Pooh: Blood and Honey avait été approuvée et que le bureau n’a pas pu commenter la décision des cinémas de ne pas projeter le film. les films individuels avec des certificats d’approbation dans leurs locaux sont des décisions commerciales des cinémas concernés et l’OFNAA ne commentera pas ces accords », a déclaré le porte-parole à Al Jazeera. La loi sur la censure cinématographique adoptée en 2021 pourrait également être à l’origine du film annulé, qui interdit la projection de films encourageant des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale. De plus, seuls 34 films étrangers sont autorisés à sortir à Hong Kong chaque année, pour protéger et promouvoir l’est d’Hollywood.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :