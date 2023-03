GitHub Copilot X : le futur de la programmation grâce au GPT-4

GitHub Copilot X est un nouvel outil qui combine la puissance de GitHub Copilot et de GPT-4 pour offrir une expérience de développement unique et révolutionnaire. Avec GitHub Copilot X, vous pouvez écrire du code simplement en parlant ou en discutant avec votre assistant d’intelligence artificielle, qui vous suggérera des lignes de code, des fonctions entières et même des projets entiers en fonction de vos besoins et de vos intentions.

Qu’est-ce que GitHub Copilot ?

GitHub Copilot est un service qui vous aide à écrire du code plus rapidement et mieux. C’est un assistant de programmation qui s’intègre à votre éditeur de code préféré et suggère des lignes de code pertinentes au fur et à mesure que vous tapez. GitHub Copilot est construit sur un modèle d’apprentissage en profondeur formé sur des milliards de lignes de code public et privé, lui permettant d’apprendre des meilleurs développeurs du monde et de s’adapter à votre style et à vos préférences.

Qu’est-ce que le GPT-4 ?

GPT-4 est la dernière version du modèle pré-entraîné génératif (GPT) développé par OpenAI, une organisation à but non lucratif dans laquelle Microsoft a investi plusieurs millions de dollars ces derniers mois.

GPT-4 est capable de générer un texte cohérent et convaincant sur n’importe quel sujet en utilisant seulement quelques mots ou phrases en entrée. Il utilise une architecture de réseau neuronal appelée transformateur qui lui permet de traiter de grandes quantités de données et de capturer les relations entre les mots et les concepts.

Comment fonctionne GitHub Copilot X ?

GitHub Copilot X combine le meilleur de GitHub Copilot et GPT-4 pour vous offrir l’expérience de développement du futur. Avec Copilot X, vous pouvez interagir avec votre assistant IA via la voix ou le chat, en utilisant le langage naturel ou des commandes spécifiques. Votre assistant vous comprendra et vous répondra avec des suggestions de code adaptées à votre projet, votre langue et votre contexte. Vous pouvez accepter, rejeter ou modifier les suggestions selon vos besoins ou demander plus d’options ou d’explications si vous le souhaitez.

GitHub Copilot X peut vous aider à effectuer diverses tâches liées au développement logiciel telles que :

– Créer une application Web à partir de zéro

– Ajouter une fonction spécifique à votre code existant

– Corriger des bugs ou améliorer les performances

– Rédiger des tests ou de la documentation

– Trouver des solutions aux problèmes courants

– Apprendre une nouvelle langue ou un nouveau framework

– Explorer de nouvelles idées ou technologies

Cet outil est conçu pour être votre compagnon idéal dans le processus de développement créatif. Il n’est pas destiné à remplacer votre travail ou à écrire tout le code pour vous, mais plutôt à compléter vos compétences et vos connaissances avec des suggestions intelligentes et personnalisées.

Comment tester GitHub Copilot X ?

GitHub Copilot X est actuellement en version bêta privée, ce qui indique qu’il n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs invités. Si vous voulez être l’un des premiers à l’essayer, vous pouvez demander l’accès sur la page officielle.

