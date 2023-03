Nuance et Microsoft présentent DAX Express : la solution d’IA qui révolutionne la médecine

La documentation clinique est une tâche essentielle mais fastidieuse pour les professionnels de santé. Ils passent une grande partie de leur temps à remplir des formulaires et à rédiger des rapports. Cela prend du temps à s’occuper des patients et augmente leur stress et leur fatigue. Pour alléger cette charge administrative, Microsoft et Nuance ont lancé DAX Express. La première application de documentation clinique d’intelligence artificielle (IA) entièrement automatisée pour le secteur de la santé.

DAX Express est une solution qui s’intègre dans le flux de travail des cliniciens, combinant l’IA conversationnelle et ambiante avec les fonctionnalités avancées de GPT-4, le modèle OpenAI le plus récent et le plus puissant dont nous avons déjà parlé. Cette technologie permet de capter la conversation entre le médecin et le patient. Que ce soit au cabinet ou via la télémédecine, et générez automatiquement un brouillon de note clinique en quelques secondes. Le médecin n’a qu’à revoir et compléter le document. Celui-ci est intégré au dossier électronique du patient.

DAX Express, la révolution des dossiers médicaux est arrivée

Cette application innovante est née de la collaboration entre Microsoft et Nuance. Une société de solutions d’IA pour les soins de santé qui a été acquise par Microsoft en 2021. DAX Express s’appuie sur le succès de DAX, une solution lancée en 2020 qui utilise également l’IA conversationnelle et ambiante pour créer des notes cliniques, mais nécessite environ quatre heures de traitement. En intégrant GPT-4, un modèle capable de générer des textes cohérents à partir de n’importe quelle entrée, DAX Express réduit ce temps à quelques secondes.

DAX Express est amplifié avec Microsoft Cloud for Healthcare, une plateforme cloud spécifique aux soins de santé qui offre des services intégrés de sécurité, d’interopérabilité et d’analyse. De plus, DAX Express tire parti de l’écosystème existant Dragon Medical One, une autre solution phare de Nuance qui permet de dicter des notes cliniques à l’aide de la reconnaissance vocale.

Nuance veut réinventer les soins de santé

Selon ses créateurs, DAX Express vise à remodeler les soins de santé en offrant de multiples avantages aux professionnels et aux patients. Parmi eux se trouvent :

– Réduire le stress des professionnels : Les médecins disent avoir vu la sensation d’épuisement et de fatigue réduite jusqu’à 70% lors de l’utilisation de DAX Express.

– Soutenir le flux de travail du personnel spécialisé : par exemple, améliorer l’efficacité des radiologues de 50 % et réduire le temps

d’intervention dans 74%.

– Simplifier la communication entre le patient et le professionnel de santé : En évitant de prendre des notes manuellement ou d’être distrait par des écrans ou des claviers,

le médecin peut se concentrer davantage sur l’écoute du patient et établir une relation plus humaine.

– Assurer un suivi complet du plan de soins du patient : En générant des notes cliniques plus complètes et précises, la coordination entre les différents spécialistes est facilitée et la qualité des soins est améliorée.

– Améliorer et permettre un meilleur accès aux soins de santé : En réduisant

le fardeau administratif qui accapare le temps que les médecins pourraient consacrer à leurs patients augmente la capacité de soigner davantage de personnes, en particulier dans les régions rurales ou éloignées où il y a une pénurie de ressources humaines.

De plus, DAX Express n’est qu’un exemple de la façon dont l’IA peut fournir aux patients des informations rapides et accessibles, en utilisant des bases de connaissances médicales intégrées.

et protocoles de triage. De cette façon, les organisations de santé réalisent des réductions de 50 % des coûts de soins.

