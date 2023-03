Microsoft Bing pourra créer des images grâce à l’intelligence artificielle de DALL-E 3

Il semble que l’intelligence artificielle de Microsoft Bing ne se contente pas d’être un support pour le moteur de recherche. Désormais, le moteur de recherche de Microsoft nous aidera également à générer des images grâce à DALL-E 3 et Bing Image Creator.

Ainsi, en langage naturel, on peut demander à Bing Chat de générer une image à partir d’une simple requête. De plus, grâce au contexte conversationnel, nous pourrons affiner les images tout au long de la conversation jusqu’à obtenir notre création souhaitée.

Voici comment fonctionnent Bing Image Creator et DALL-E 3

Bing Image Creator ne sera pas seulement intégré à Bing Chat. De plus, il sera offert en tant que produit individuel que nous pourrons utiliser pour améliorer nos présentations et nos créations. L’objectif de Microsoft est de faciliter la compréhension humaine, puisque notre cerveau est capable de traiter des images 60 000 fois plus vite que du texte.

Pour le moment, il n’est disponible qu’en anglais et sera utilisé à partir du mode créatif, étant entièrement intégré au chat conversationnel de Microsoft Bing.

Bien sûr, l’intelligence artificielle de DALL-E 3 sera également intégrée dans la barre latérale de Microsoft Edge. Simplement, nous devrons cliquer sur l’icône Bing et nous aurons un autre mode appelé « Image Creator ». De cette façon, nous aurons à portée de main le mode d’écriture et le mode de création d’image pour générer du contenu à partir de notre navigateur.

De plus, Microsoft Bing en tant que moteur de recherche utilisera Bing Image Creator en tant que technologie derrière la fonctionnalité appelée Stories and Knowledge Cards 2.0. Avec cela, le moteur de recherche proposera un contenu plus attractif sous forme de vidéos, d’images et d’infographies interactives, rendant la recherche plus visuelle.

Le déploiement de Bing Image Creator sur Bing Chat est progressif, il n’est donc pas disponible pour tout le monde. En attendant, nous pouvons le tester en allant sur bing.com/create et en donnant les instructions pour générer des images en anglais.

