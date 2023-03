Oppo Find X6 Pro : appareil photo zoom embrassable

Un smartphone avec des valeurs maximales : Au moment de la publication, l’Oppo Find X6 Pro définissait plusieurs superlatifs : Un écran avec une luminosité maximale de 2 500 nits, un téléobjectif avec un grand capteur et une intensité lumineuse élevée, le Qualcomm Snapdragon actuellement le plus rapide, une mémoire rapide, une batterie longue durée avec fonction de charge rapide, chargeur inclus, WiFi 7… Mais comme ce n’est pas encore Noël, l’appareil ne sera pas disponible en Allemagne pour le moment.

L’Oppo Find X6 Pro peut le faire

Find X6 Pro : Un véritable smartphone avec appareil photo. (Image : Oppo)

Voyons rapidement ce que peut faire l’Oppo Find X6 Pro et savourons-le :

Écran amolé de 6,82 pouces avec Corning Gorilla Glass Victus 2, 1-120 hertz, 3168 x 1440 pixels (510 ppp), 1,07 milliard de couleurs et une luminosité maximale de 2 500 nits – même avec HDR toujours 2200 nits. C’est actuellement de loin l’écran le plus lumineux du marché. Pratiquement aucun concurrent n’a jusqu’à présent dépassé les 2 000 nits.

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (octa-core) avec jusqu’à 3,2 GHz. Cela indique que le Find X6 Pro n’est que légèrement plus lent que le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ensemble triple caméra (grand angle, ultra grand angle et zoom téléobjectif) avec prise en charge Hasselblad, un capteur de 1 pouce pour la caméra principale, flanqué d’une stabilisation d’image optique (OIS), 50 mégapixels et f/1.8. Oppo n’est pas le seul fournisseur à disposer d’un capteur 1 pouce, Xiaomi le gère également dans le Xiaomi 13 Pro (système Leica). Mais ensemble, les fabricants laissent derrière eux bon nombre de leurs concurrents. Plus le capteur est grand, plus le flou est léger et intentionnel (!).

Oppo a également utilisé un très bon appareil photo à zoom téléobjectif (zoom 3x) : il utilise un périscope, mais avec f/2,6, il est toujours étonnamment lumineux et utilise un capteur de 1,56 pouces avec 50 mégapixels. C’est énorme pour un téléobjectif !

Prise en charge de la vidéo 4K jusqu’à 60 ips. L’appareil ne prend pas en charge le 8K – cela vous dérange-t-il ?

La batterie mesure 5 000 mAh, ce qui est excellent pour un smartphone Android. Vous pouvez le recharger rapidement avec la prise de charge SuperVooc FlashCharge fournie avec 100 watts – et toujours avec 50 watts sans fil.

Oppo n’est pas non plus avare en matière de stockage. Il existe 256/12 Go, 256/16 Go ou 512/16 Go avec la RAM LPDDR5X et UFS 4.0 actuellement les plus rapides.

Le système d’exploitation est Android 13 avec sa propre interface ColorOS 13.1.

Le Find X6 Pro prend déjà en charge le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3.

En plus d’un boitier en verre (164.8x 76.2x 9.1mm à 218g), on trouve également un boitier avec une couverture en cuir un peu plus épaisse : 164.8x 76.3x 9.5mm à 216g.

De plus, le smartphone maîtrise la reconnaissance faciale et le déverrouillage via un capteur d’empreintes digitales, la Nano SIM et bien sûr la 5G. À première vue, je vois peu de choses qu’Oppo aurait laissé de côté.

La caméra ne dépasse pas aussi loin du boîtier qu’on le craignait. (Image : Oppo)

Pour l’instant uniquement en Chine, prix : élevé

Vous l’avez deviné : tout cela semble trop beau pour être vrai. L’Oppo Find X6 Pro ne sera initialement disponible que sur le marché chinois. Un lancement international est prévu cette année. Cependant, l’Allemagne sera probablement laissée de côté. La raison en est un litige de brevet avec Nokia, qui concerne également les smartphones de la marque sœur OnePlus. Cela est bien dommage.

En Chine, Oppo réclame l’équivalent de 800 euros pour la version 256/12 Go. C’est déjà une valeur fière pour l’Empire du Milieu. Supposons que le Find X6 Pro ne soit pas non plus une bonne affaire en Europe. Je m’attends à un prix de départ d’au moins 1 299 euros.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :