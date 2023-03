Conseils d’experts pour de superbes vidéoconférences, réunions virtuelles et interviews

Les quiz Zoom du vendredi soir, conçus pour manifester un semblant de vie sociale pendant les fermetures, appartiennent heureusement au passé. Mais la popularité persistante du travail à distance ou hybride indique que nos vies professionnelles dépendent de plus en plus de la technologie pour communiquer et rester connectées.

Et ce qui a commencé comme une nécessité est maintenant devenu une réalité quotidienne (virtuelle) pour la majorité des travailleurs.

Oui, nous parlons de vidéoconférence.

On estime que le marché de la visioconférence devrait dépasser 95 milliards de dollars d’ici 2032, et actuellement 80% des travailleurs américains utilisent une forme de visioconférence pour faire le travail. Ce changement a également joué dans l’espace de recrutement : 79 % des entreprises mènent désormais des entretiens avec les candidats par appel vidéo, contre 22 % avant la pandémie, et le marché des entretiens vidéo devrait passer de 1,3 milliard de dollars en 2020 à 3,3 milliards de dollars. milliards en 2025.

La ligne du bas? Que vous souhaitiez progresser dans votre rôle actuel ou assurer votre prochain, il est essentiel de projeter de la confiance et d’avoir l’air cool, calme et serein (un bon éclairage aide également). Donc, dans cet esprit, Frank Weishaupt, PDG de la société de vidéoconférence Owl Labs, a des conseils d’experts pour tirer le meilleur parti de vos appels.

1. Ne pas se préparer, se préparer à échouer

Alors que beaucoup d’entre nous sont coupables de cliquer sur un appel et de ne pas tester notre connexion à l’avance, Weishaupt croit fermement qu’il faut prendre un peu de temps avant un appel pour s’assurer que tout fonctionne. « Je pense que vous voulez ressembler à un pro à chaque fois », dit-il.

« La technologie ne fonctionne pas toujours, donc une minute avant chaque appel, j’ouvre Zoom ou Microsoft Teams ou la plate-forme que je vais utiliser, je démarre une réunion et je m’assure que ma caméra fonctionne, que mon arrière-plan est approprié, et mon audio fonctionne. Vous avez un but pour organiser cette réunion et je ne veux pas perdre votre temps à payer une sorte de taxe de réunion.

2. Ne soyez pas timide devant la caméra

Que vous préfériez travailler en pyjama ou que vous craigniez que vos enfants interrompent votre appel, la tentation d’éteindre votre caméra pendant les appels sera toujours présente, mais Weishaupt pense que la visibilité améliore la qualité des réunions.

« Ne présumez jamais que vous allez être audio uniquement parce que je pense que si vous allez à une réunion et que vous n’avez pas votre vidéo et que quelqu’un d’autre le fait, il y a un peu de maladresse là-bas », explique-t-il.

« Il y a des entreprises avec lesquelles j’ai des réunions et la vidéo de tout le monde est toujours désactivée, et je pense que c’est vraiment intéressant parce que je me sens plus connecté dans notre conversation parce que je peux vous voir. Je pense que la vidéo est une partie importante de cela. »

3. Ne transpirez pas les petites choses

Alors que de nombreux employés protégeaient leurs employeurs des réalités de leur vie familiale, Weishaupt dit que c’est normal que vos collègues voient ce qui se passe réellement. Cela étant dit, il comprend également qu’il est parfois préférable de laisser votre appareil photo éteint.

« Nous avons laissé la condition humaine être présente dans nos vies professionnelles, et au milieu de la pandémie, mes enfants couraient en arrière-plan et il y avait beaucoup d’autres activités, donc je pense qu’il y a des exceptions à cette règle », explique-t-il. . « Je pense que culturellement, vous vous adaptez d’une manière ou d’une autre. »

