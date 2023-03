Le nouveau navigateur Tor met à jour Firefox et NoScript

Tor est un réseau de tunnels virtuels qui permet aux personnes et aux groupes d’améliorer leur confidentialité et leur sécurité sur Internet. Il permet également aux développeurs de logiciels de créer de nouveaux outils de communication avec des fonctionnalités de confidentialité intégrées.

Comment le navigateur Tor garde-t-il mon activité sur Internet anonyme ?

Le navigateur Tor utilise le réseau Tor, qui se compose de plus de six mille relais situés dans le monde entier, pour masquer l’emplacement des utilisateurs et le trafic en ligne. Cela garantit l’anonymat et évite que vos activités ne soient vues par d’autres.

Qu’est-ce que le navigateur Tor ?

Le navigateur Tor est le produit phare du projet Tor. Le navigateur Web est basé sur une version modifiée de Mozilla Firefox ESR qui inclut des extras comme les extensions Tor proxy, TorButton, TorLauncher, NoScript et HTTPS Everywhere.

Qui utilise le navigateur Tor ?

Le navigateur Tor ayant rendu Tor plus accessible aux internautes et aux militants de tous les jours, Tor a été un outil déterminant pendant le printemps arabe à partir de la fin de 2010. Il protégeait non seulement l’identité des personnes en ligne, mais leur permettait également d’accéder à des ressources critiques, des médias sociaux et des sites Web. qui étaient bloqués.

Les particuliers utilisent Tor pour empêcher les sites Web de les suivre, eux et les membres de leur famille, ou pour se connecter à des sites d’actualités, à des services de messagerie instantanée ou similaires lorsque ceux-ci sont bloqués par leurs fournisseurs d’accès Internet locaux. Les services cachés de Tor permettent aux utilisateurs de publier des sites Web et d’autres services sans avoir à révéler l’emplacement du site. Les particuliers utilisent également Tor pour des communications socialement sensibles : salons de discussion et forums Web pour les survivants de viols et d’abus, ou les personnes malades.

Les journalistes utilisent Tor pour communiquer de manière plus sûre avec les lanceurs d’alerte et les dissidents. Les organisations non gouvernementales (ONG) utilisent Tor pour permettre à leurs employés de se connecter à leur site Web d’origine lorsqu’ils se trouvent dans un pays étranger, sans informer tout le monde à proximité qu’ils travaillent avec cette organisation.

Des groupes comme Indymedia recommandent Tor pour protéger la confidentialité et la sécurité en ligne de leurs membres. Des groupes d’activistes comme l’Electronic Frontier Foundation (EFF) recommandent Tor comme mécanisme de maintien des libertés civiles en ligne. Les entreprises utilisent Tor comme un moyen sûr d’effectuer des analyses concurrentielles et de protéger les modèles d’approvisionnement sensibles contre les écoutes clandestines. Ils l’utilisent également pour remplacer les VPN traditionnels, qui révèlent la quantité exacte et le moment de la communication. Dans quels endroits les employés travaillent-ils tard ? Dans quels endroits les employés consultent-ils des sites Web de recherche d’emploi ? Quelles divisions de recherche communiquent avec les avocats en brevets de l’entreprise ?

Une branche de la marine américaine utilise Tor pour la collecte de renseignements open source, et l’une de ses équipes a utilisé Tor lors d’un déploiement au Moyen-Orient récemment. Les forces de l’ordre utilisent Tor pour visiter ou surveiller des sites Web sans laisser d’adresses IP gouvernementales dans leurs journaux Web, et pour la sécurité lors d’opérations d’infiltration.

Tor est-il meilleur qu’un VPN ?

Tor n’est pas un VPN. Tor est un navigateur gratuit similaire à Chrome ou Firefox, mais il inclut des fonctionnalités qui cryptent votre adresse IP, rendant vos sessions de navigation privées. Un VPN (Virtual Private Network) est un logiciel qui peut changer votre adresse IP lorsque vous utilisez n’importe quel navigateur installé sur votre PC. Pour en savoir plus sur les VPN, vous pouvez lire cet article.

Quoi de neuf

Cette version met à jour Firefox vers 102.9.0esr, y compris des corrections de bugs, des améliorations de stabilité et des mises à jour de sécurité importantes. Nous avons également rétroporté les mises à jour de sécurité spécifiques à Android de Firefox 111.

Nous profitons également de cette opportunité pour mettre à jour divers composants du navigateur Tor :

Toutes les plateformes

Traductions mises à jour

NoScript mis à jour vers 11.4.18

Bug tor-browser#41598 : Empêcher NoScript d’être supprimé/désactivé jusqu’à ce que la fonctionnalité principale ait été migrée vers le navigateur Tor

Bug to-browser#41603 : Personnalisez la création de MOZ_SOURCE_URL

Bug to-browser#41627 : Activer network.http.referer.hideOnionSource dans le navigateur de base

Bug tor-browser#41637 : cherry-pick Mozilla 1814416 : généraliser le nom de l’application dans about:buildconfig. r=ahochheiden

Bug tor-browser#41659 : Ajouter des définitions de couleurs canoniques au navigateur de base

Bug tor-browser#41669 : Rebase Tor Browser stable vers 102.9.0esr

Windows + mac OS + Linux

Mise à jour de Firefox vers 102.9esr

Bug tor-browser#41542 : Désactiver la création d’un profil par défaut

Bug to-browser#41574 : Utilisez la variable –warning-color pour l’étiquette « Personnalisé » dans la fenêtre contextuelle du niveau de sécurité.

Bug tor-browser#41606 : Déplacez les modifications apportées au menu hamburger hors du commit Torbutton

Bug tor-browser#41626 : les info-bulles Bridge-emojii ne sont pas localisées dans les paramètres régionaux ES

Android

Mise à jour de GeckoView vers 102.9esr

Bug tor-browser#41679 : rétroportez les correctifs de sécurité spécifiques à Android de Firefox 111 vers le navigateur Tor basé sur ESR 102.9

Build SystemToutes les plateformes

Mise à jour Aller à 1.19.7

Bug tor-browser-build#40764 : Intégrer l’URL du référentiel et la révision git dans Firefox

Bug tor-browser-build#40782 : Mettre à jour tools/signing/download-unsigned-sha256sums-gpg-signatures-from-people-tpo pour récupérer depuis tb-build-04 et tb-build-05

macOS

Bug tor-browser-build#40790 : Correction de dmg2mar après les changements de dmg à partir de #28124

Bug tor-browser-build#40791 : tools/dmg2mar devrait se fermer avec une erreur lorsqu’il y a une erreur lors de la création du fichier mar

Android

Bug tor-browser-build#40789 : Liens miroirs brisés pour glaner : lien 404 pour la version 5.0.1 hébergé sur le stockage de personnes tor d’un utilisateur invité

