La Russie interdit à ses fonctionnaires d’utiliser l’iPhone : « Soit vous le jetez, soit vous le donnez aux enfants »

Même en éliminant la technologie produite par Apple, on ne sait pas sur quels systèmes d’exploitation le Kremlin veut se concentrer. Le principal concurrent d’iOS d’Apple, Android, est cependant développé par les États-Unis.

La nouvelle provient de sources russes et a été publiée par le journal Kommersant, un magazine consacré à la politique et à l’économie. Selon une reconstitution, le Kremlin aurait dit à tous les responsables qui travaillent sur l’élection présidentielle de 2024 de cesser d’utiliser les iPhones, les smartphones produits par Apple. Le risque? Exactement ce que la Maison Blanche craint pour TikTok : les appareils pourraient être utilisés par les agences de renseignement occidentales pour espionner leurs propriétaires.

Selon le journal Kommersant, l’ordre a été donné par Sergei Kiriyenko, premier chef adjoint de l’administration présidentielle, lors d’une réunion organisée par le Kremlin avec des responsables impliqués dans les élections présidentielles russes en 2024. La demande est de se débarrasser des iPhones d’ici le mois d’avril. 1er. Kommersant a également rapporté le commentaire d’un des responsables présents à la réunion : « C’est fini pour l’iPhone : soit vous le jetez, soit vous le donnez aux enfants ».

Pour le moment, Apple n’a pas encore commenté. Difficile cependant de ne pas voir dans cette indiscrétion un parallèle avec la politique initiée par la Maison Blanche sur TikTok. Avant que l’application ne soit interdite aux employés du Parlement et à ceux des agences fédérales, le FBI a lancé une enquête pour savoir s’il existe vraiment un risque que les utilisateurs soient espionnés. Dans tout cela, on ne sait pas comment le Kremlin veut remplacer les iPhones, même s’il utilise des smartphones non produits aux États-Unis, le problème du système d’exploitation demeure : le marché est désormais partagé entre l’iOS d’Apple et l’Android de Google.

La photo du ministre Lavrov dans un hôtel à Bali

Il n’est pas encore clair si cette nouvelle politique touchera uniquement les fonctionnaires travaillant sur la campagne présidentielle ou concernera également tous les autres rangs du Kremlin. Alors que Vladimir Poutine a souvent déclaré qu’il n’utilisait pas de smartphone, une vidéo diffusée en novembre dernier par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov n’est pas passée inaperçue. Depuis le G20 de Bali, Lavrov s’était montré couvert de technologie Apple : iPhone allumé sur la table avec le logo Apple en vue et Apple Watch au poignet.

