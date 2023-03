Netflix se concentre toujours sur les jeux vidéo: vient maintenant un nouveau chapitre d’Assassin’s Creed

Enrichissement du catalogue avec des partenaires importants, transpositions vidéoludiques de ses succès et cloud gaming : dans le futur de Netflix il y a les jeux vidéo. Pour l’instant, ils ne peuvent être lus que depuis l’application, mais à l’avenir, ils seront également accessibles depuis les PC et les Smart TV.

Pas seulement les films et les séries télévisées : Netflix veut aussi se concentrer sur les jeux vidéo. C’est ce qu’a déclaré Leanne Loombe, vice-présidente d’External Games, une société du géant du streaming. Aux 55 titres actuellement au catalogue, s’ajouteront 80 autres, dont environ la moitié arriveront en 2023. Parmi les partenaires impliqués dans cette future fournée de jeux vidéo figure Ubisoft. Après l’excellent résultat avec Valiant Hearts : Coming Home, centré sur la Première Guerre mondiale, l’éditeur de logiciels français prévoit un nouveau chapitre de la saga Assassin’s Creed pour Netflix Games, qui accompagnera la série télévisée d’action en direct annoncée en 2020. Date de sortie , événements, protagonistes : dans les deux cas les détails ne sont pas encore connus. Au lieu de cela, Mighty Quest : Rogue Palace est beaucoup plus concret, dont le lancement est prévu pour le 18 avril. C’est un jeu de rôle d’action avec un taux de rejouabilité élevé.

CŒURS VALIANTS : RETOUR À LA MAISON | Les protagonistes du jeu

Autre partenaire notable, Ustwo, le studio indépendant qui a donné naissance à Monument Valley et Monument Valley 2. Les deux jeux de puzzle méditatifs, déjà plébiscités par le public et la critique, arriveront sur Netflix Games en 2024. Jusqu’à présent, nous avons vu les deux bien- titres connus quels nouveaux projets. Une variété de noms – que partiellement mentionnés ici – qui rend claire l’ambition de Netflix, déterminé à devenir un nouvel acteur dans le secteur des jeux.

La stratégie de Netflix pour les jeux vidéo

Dans cette voie, la société Los Gatos n’entend pas s’adresser uniquement au public gamer, mais aussi au sien. Comme, comment? A travers des transpositions vidéoludiques de ses productions les plus réussies. Une piste qui a déjà commencé avec les titres sur Stranger Things, et qui compte se poursuivre avec un jeu vidéo sur La Reine des Échecs, arrivant cette année. Peut-être que jamais la culture pop n’a été aussi transmédia. En témoignent les travaux récents de Sony et de Nintendo qui investissent de plus en plus dans les séries TV et le cinéma (The Last of Us et Super Mario Bros. The Movie) pour diffuser leurs icônes en dehors de leur public gaming. Netflix fait le contraire, mais dans le même but : toucher des utilisateurs hétérogènes aux passions différentes, mais unis par une imagerie partagée.

DES CHOSES PLUS ÉTRANGÈRES 3 | Le jeu vidéo basé sur la série Netflix du même nom

Enrichissement du catalogue avec des partenaires importants, transpositions de ses succès : des plans bien définis, mais ce n’est pas tout. « Nous voulons permettre à nos abonnés de jouer partout où ils se connectent à Netflix », a déclaré Loomba lors d’une conférence de presse. Pour le moment, pour lire un titre, vous devez accéder à l’application Netflix à partir d’appareils mobiles, Android et iOS, la sélectionner pour être dirigée vers la boutique numérique et la télécharger. À l’avenir, cependant, les plans incluent bien plus : un accès depuis n’importe quel appareil, comme un PC et une Smart TV.

Netflix se joue de bout en bout, il faut le dire. Si le géant du streaming réussit ses plans, il y a vraiment la possibilité de le retrouver parmi les grands concurrents du secteur du gaming, doté de ses exclusivités gratuites et sans achats in-app, ainsi que jouable n’importe où. Pour profiter de tout cela après tout, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement.

