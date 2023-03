Les partisans de Trump ne vendront pas de sperme vax sur Gettr pour « sauver » la race humaine de l’extinction

Parmi eux, on les appelle les pur-sang et ils veulent vendre aux enchères le sperme de ceux qui n’ont pas été vaccinés. Parmi les plus grands partisans figure Wengui, le milliardaire chinois récemment arrêté.

Gettr est une réalité parallèle, un réseau social où des choses arrivent qui ne devraient pas arriver, comme leinauguration d’un marché du sperme no vax. Dans l’antre des théoriciens du complot d’extrême droite qui idolâtrent Donald Trump, un nouveau mouvement émerge pour sauver la race humaine de l’extinction. L’hypothèse est assez simple : selon les promoteurs de ce projet ambitieux, les vaccins anti-covid sont une machine diabolique de lobbies pour rendre chaque être humain sur Terre stérile. Alors peut-être pas tout de suite, mais tous ceux qui ont subi le sérum ne seront plus fertiles, donc on aura besoin du sperme de ceux qui ont résisté au pouvoir en choisissant de ne pas se faire vacciner.

Avec un grand esprit de sacrifice, la secte Gettr se prépare à repeupler le monde du futur et le projet démarre avec des flacons de sperme mis aux enchères. Chaque produit sera strictement contrôlé car seuls ceux qui sont « de race», oui comme dans Harry Potter, (ils ont volé le terme en le collant à ceux qui n’ont pas été vaccinés) peut vendre son liquide séminal justement « pur ». De toute évidence, il n’y a aucun fondement scientifique dans cette théorie du complot, au contraire, car les recherches menées par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes il n’y a pas de corrélation entre les vaccins et la stérilité.

Marché du sperme de Gettr

Gettr est l’une des îles pro-Trump créées par Jason Miller, ancien assistant et porte-parole du Tycoon. Présentée au public comme : « Le nouvel espace sur les réseaux sociaux où l’on peut s’exprimer librement, en contournant les règles et les interdits de la Big Tech », elle a rencontré un certain succès après l’interdiction des réseaux sociaux grand public et la suspension des comptes de l’ancien président. suite aux attentats du Capitole.

Bref, avec Parler, Gab, Rumble et Truth Social, il fait partie du sous-bois qui est resté fidèle à l’ancien président, pour le meilleur et pour le pire. L’avenir de ces plateformes est moins clair maintenant que Trump est officiellement revenu sur les réseaux sociaux, en tout cas pour étoffer ses revenus, comme l’explique l’édition américaine de Rolling Stone, il a eu l’idée géniale : « Créer un marché dédié au sperme de des hommes qui n’ont reçu aucun vaccin contre le Covid-19 ».

Le milliardaire arrêté qui a dirigé la campagne

Parmi les promoteurs de l’initiative, il y a Guo Wengui, le milliardaire chinois qui s’est exilé aux États-Unis, a été arrêté le 15 mars à New York pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, fraude bancaire et blanchiment d’argent, et diffusion de théories du complot. Pour comprendre, il est le grand ami de Steve Bannon, si proche que l’homme politique américain a été arrêté au moment même où il se trouvait sur le yacht de M. Wengui dans le Connecticut.

Et effectivement Wengui lors d’un live streaming le 22 février, avait déclaré que : « Tous les spermatozoïdes et ovules des autres combattants seront mis aux enchères sur Gettr entre le 1er juin et le 6 juin 2023. Ce sera l’événement le plus important de cette année. Nous mettrons aux enchères les meilleurs spermatozoïdes et ovocytes, y compris bien sûr mon propre sperme », a-t-il souligné. Wengui est un ferme partisan de la théorie du complot et a expliqué à tout le monde comment les vaccins Covid finiront par provoquer une infertilité de masse. Lui non plus n’a pas vraiment les idées claires, tantôt il explique que ce n’est pas intentionnel, tantôt il souligne que cela fait partie du grand plan des lobbies pour contrôler l’humanité.

Le lien entre Wengui, Trump et Gettr

Robin Mokhtar, directeur financier de Gettr, a fait semblant de ne pas s’en apercevoir en expliquant à Rolling Stone qu’il ignorait le marché du sperme promis par Wengui. Difficile de le croire étant donné que parmi les fonds saisis du milliardaire chinois, il y a un compte bancaire de 3 millions de dollars au nom de Gettr USA, Inc. Même le fondateur de Gettr, Miller, a déclaré lors d’une interview avec Politico que Guo « n’a aucun rôle formel » et n’a pas » contribuer au financement ou participer à la gestion quotidienne de la plateforme. La fondation de sa famille participe au consortium international d’investisseurs qui ont fourni le financement initial.

Dommage que le logo Gettr apparaisse également dans la publicité Gettr Groupe média G-TV, société détenue par Wengui et Bannon, ainsi que celle de G-TV et GNEWS, les sites de désinformation sur le covid au centre d’une enquête fédérale du FBI et de la SEC.Ainsi, manœuvrant en coulisses, ils ont créé un espace supplémentaire où construire le mythe du Tycoon. En réalité, l’amitié entre Wengui et Trump a des racines encore plus solides, et si tous les points qui étaient reliés il y a peu ne suffisaient pas, Politico rappelle également que l’homme d’affaires chinois en 2019 était l’un des membres du club de Mar en Lago, ce qui est devenu la résidence de l’ancien président.

