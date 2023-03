Le gouvernement britannique promet 900 millions de livres sterling pour construire "BritGPT" supercalculateur exascale pour faire progresser la technologie de l’IA

Le bord saignant : Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, la technologie de l’IA fait fureur auprès des enfants ces derniers temps. Si ce n’est pas Dall-E ou Stable Fusion; c’est ChatGP, Bart, Bing Chat ou le grand modèle de langage d’une autre entreprise. Ne voulant pas rester dans la poussière, le Royaume-Uni a investi un investissement considérable dans la construction du prochain supercalculateur exascale.

Le Royaume-Uni a annoncé son intention d’investir 900 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars américains) dans un nouveau superordinateur pour créer son propre modèle d’IA GPT (Generative Pre-trained Transformer). Provisoirement surnommé « BritGPT », il sera l’un des appareils informatiques les plus puissants au monde, capable d’effectuer plus d’un milliard de milliards de calculs simples par seconde (exaflops). Actuellement, le seul supercalculateur construit à cette échelle est « Frontier » au laboratoire national d’Oak Ridge aux États-Unis.

Le chancelier Jeremy Hunt a annoncé la décision mercredi, déclarant : « Parce que l’IA a besoin de puissance de calcul, je m’engage aujourd’hui à financer environ 900 millions de livres sterling… pour un supercalculateur exascale ».

The Guardian note que le Royaume-Uni vise à utiliser le supercalculateur pour développer une technologie d’IA qu’il peut utiliser dans divers secteurs, des soins de santé à la finance. L’investissement de près d’un milliard de livres sterling fait partie d’une campagne plus large visant à faire du Royaume-Uni un leader de la technologie de l’IA. Les responsables et les dirigeants de l’industrie craignent de prendre du retard dans l’industrie de l’IA, que les États-Unis et la Chine dominent actuellement.

« Nous pensons qu’il y a un risque que nous, au Royaume-Uni, perdions face aux grandes entreprises technologiques, et peut-être à la Chine, et soyons laissés pour compte … dans les domaines de la cybersécurité, des soins de santé, etc. », a déclaré le directeur des données et de l’artificiel du groupe BT. Officier de renseignement Adrian Joseph. « C’est une énorme course aux armements qui dure depuis un certain temps, mais la chaleur s’est certainement accrue récemment. »

Cette chaleur étant les développements récents et les versions à grande échelle de ChatGPT d’OpenAI et des grands modèles de langage (LLM) d’autres entreprises. Le gouvernement britannique a déjà investi massivement dans la R&D et des initiatives pour soutenir la croissance des entreprises liées à l’IA dans le pays.

L’une des caractéristiques essentielles de BritGPT sera sa capacité à traiter de grandes quantités de données rapidement et avec précision. Cette puissance permettra aux chercheurs de former des modèles d’IA plus efficacement, conduisant à des prédictions plus précises et à une meilleure socket de décision. Cela permettra également aux entreprises d’analyser plus rapidement de grands ensembles de données, d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts.

« [This investment will] permettre aux chercheurs de mieux comprendre le changement climatique, d’alimenter la découverte de nouveaux médicaments et de maximiser notre potentiel en matière d’IA », a déclaré un porte-parole du Trésor britannique.

L’investissement de 900 millions de livres sterling comprend 10 millions de livres sterling (12 millions de dollars américains) destinés aux innovations annuelles en matière d’IA. Chaque année, pendant les dix prochaines années, des groupes de recherche peuvent concourir pour un prix d’un million de livres sterling que le Trésor a surnommé le « Manchester Prize », du nom du Manchester Baby, un des premiers ordinateurs construits à l’Université de Manchester en 1948. La subvention est attribuée au percée IA la plus notable de l’année.

