Microsoft lance Copilot, l’intelligence artificielle qui peut créer PowerPoint pour vous

Pour une personne habituée à la programmation, le nom Copilot ne devrait pas être nouveau. GitHub, une plate-forme où n’importe qui peut rechercher et publier des lignes de code, intègre depuis longtemps une fonctionnalité de remplissage automatique appelée Copilot. Ce système est basé sur l’intelligence artificielle, essaie de comprendre le code que le programmeur développe et propose ensuite des solutions pour tout compléter automatiquement. En 2018, GitHub a été racheté par Microsoft et aujourd’hui, la société fondée par Bill Gates a présenté une version de Copilot pour faciliter la vie de ceux qui travaillent avec les programmes Microsoft Office.

Le nouveau Copilot est basé sur GPT-4, la dernière version du désormais tristement célèbre ChatGPT. Lorsque cette intelligence artificielle a été présentée, peut-être pour la première fois le grand public s’est accordé sur le potentiel de ces logiciels. Microsoft visait déjà ce secteur depuis longtemps, à tel point qu’il avait porté le 23 janvier ses investissements dans OpenAi (la société qui a créé ChatGPT) à 10 milliards de dollars.

Comment fonctionne Copilot

Vous souvenez-vous de Clippy ? Le trombone ennuyeux qui est apparu pendant que nous écrivions un document Microsoft et que nous avons dû battre avec un bâton pour nous éloigner de l’écran ? Si rien ne vous vient à l’esprit, vous avez probablement commencé à utiliser un PC après les années 90. Quoi qu’il en soit, Copilot est comme l’arrière-petit-fils astucieux du vieux Clippy (les générations logicielles sont plus rapides que les générations humaines). « Copilot est une toute nouvelle façon de travailler », expliquent-ils chez Microsoft.

Les performances sont impressionnantes. Dans la vidéo de présentation Copilot apparaît sur un fichier Word et est capable de préparer la présentation d’un produit à partir de sa fiche technique. Ensuite, il réapparaît sur un fichier Power Point et assemble une présentation de ce même produit à partir du dossier de presse, avec des graphiques personnalisés et des titres conçus pour chaque slide. C’est toujours. Face à un fichier Excel, il peut créer des graphiques et définir des analyses de ventes à partir d’une poignée de chiffres.

Quand Copilot sera-t-il disponible

Pour le moment, il n’y a toujours pas de date prévue pour la sortie sur le marché. Copilot est en cours de test auprès d’une vingtaine de clients et pour l’instant Microsoft reste encore vague sur les tarifs de la mise sur le marché : « Nous partagerons plus sur les prix et les détails dans les mois à venir ». Parmi les premiers commentaires après la présentation du logiciel figuraient également certains doutes quant à la sécurité du système.

Copilot doit traiter les données qu’il trouve dans les documents afin de créer sa sortie. Mais où sont conservées les données traitées ? Sera-t-il sûr pour les entreprises utilisant Copilot de confier des informations sensibles à des logiciels qui en sont encore à leurs premiers stades de développement comme GPT-4 ?

