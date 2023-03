La nouvelle bande-annonce du film Super Mario Bros. nous montre tout le côté mauviette de Luigi

Il est impossible de ne pas ressentir d’empathie pour Luigi, le plus timide et maladroit des deux frères, bien qu’avec une âme bonne et altruiste. Au départ, Luigi était censé être juste une coloration alternative pour Mario, puis il est devenu un personnage autonome.

Super Mario revient. Pas sur Nintendo Switch, mais dans les cinémas. Le 5 avril, le plombier italien le plus célèbre du monde arrivera dans les salles avec Super Mario Bros. Le Film, qui à l’occasion du 10 mars, la journée dédiée à Super Mario, a été projeté dans une nouvelle bande-annonce. En seulement une minute et demie, la vidéo réaffirme la fidélité prudente à l’univers vidéoludique de Mario, incluant des références à Mario Galaxy, Mario Kart et Donkey Kong, pour n’en citer que quelques-uns. Une véritable débauche de citations, qui ravira les fans échaudés par le premier film sur le thème de Super Mario, le flop de 1993 avec Bob Hoskins et John Leguizamo. Un autre mérite de la bande-annonce est d’avoir donné de l’espace à Luigi et à sa relation avec Mario. Bien que le couple de frères soit inséparable, il est indéniable que l’un ne jouit pas de la même notoriété que l’autre.

Toute l’histoire de Luigi, le compagnon le plus fidèle de Mario

Pourtant, impossible de ne pas éprouver d’empathie pour Luigi, le plus timide et maladroit des deux frères, bien que doté d’une âme bonne et altruiste. Un personnage qui s’est imposé au fil du temps, jeu vidéo après jeu vidéo, qui a permis à Luigi d’acquérir sa propre identité et d’être apprécié du public Nintendo. Ce qui n’est pas évident, d’autant plus que Luigi a été conçu à l’origine par Shigeru Miyamoto comme une simple couleur alternative à Mario : le vert devenu désormais iconique.

C’est dans les années 2000 que Luigi a obtenu sa rédemption dans le rôle de protagoniste et de co-protagoniste, avec le lancement de Luigi’s Mansion sur GameCube et de Mario & Luigi sur Game Boy Advance. Et c’est grâce à ces titres, devenus plus tard des séries à succès, que le deuxième plombier le plus célèbre au monde a pu montrer sa nature lâche mais adorable et avoir une place prépondérante dans l’imaginaire collectif. Personnage qui aura son poids dans Super Mario Bros. The Movie : dans la dernière bande-annonce, Luigi est terrifié car il est emprisonné dans le château de Bowser. C’est à Mario de le secourir. « Je n’ai pas peur, je ferais n’importe quoi pour mon frère », dit le héros à Peach. Une relation fraternelle sincère et profonde, dans laquelle la renommée compte pour très peu.

