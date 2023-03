Resident Evil 4 revient avec le Remake et parvient toujours à faire peur : notre preuve de la démo

Il est immédiatement évident que Residentil Evil 4 Remake s’inscrit dans le sillage entrepris par Capcom avec les nouvelles versions de Resident Evil 2 et 3. Des titres qui reproduisent les mêmes événements qui ont rendu la série immortelle mais avec de nouveaux graphismes et des mécaniques de jeu plus dynamiques.

Les cabanes exiguës d’un village reculé d’Espagne. Les vers inquiétants de ses habitants. Le sang des carcasses d’animaux. Près de vingt ans après sa sortie, Resident Evil 4 parvient toujours à impressionner. Le mérite revient au remake à venir, dont vous pourrez avoir un avant-goût grâce à la démo disponible gratuitement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

À quoi ressemble la démo de Resident Evil 4 Remake ?

Il est immédiatement évident que Residentil Evil 4 Remake s’inscrit dans le sillage entrepris par Capcom avec les nouvelles versions de Resident Evil 2 et 3. Des titres qui reproduisent les mêmes événements qui ont rendu la série immortelle mais avec de nouveaux graphismes et des mécaniques de jeu plus dynamiques. Sur PlayStation 5, la plateforme sur laquelle nous avons testé la démo, le Re Engine continue d’étonner par l’intensité et la vivacité des ambiances. Et ceux de Resident Evil 4 méritent d’être reproduits correctement. Au cours des quelque 20 minutes de test, le village espagnol dans lequel se déroule le jeu devient immédiatement le centre de l’expérience.

Des espaces étroits et claustrophobes où règnent la saleté, le sang et des hordes d’habitants rendus violents par un mystérieux virus. « Matalo », crient-ils contre Leon S. Kennedy, ancien protagoniste de Resident Evil 2, venu en Europe pour sauver la fille du président des États-Unis. Des affrontements qui vous donnent l’impression d’être traqués, sans issue. Aussi parce que dans Resident Evil 4, les Ganados peuvent être rapides et ne jamais lâcher leur proie. Cependant, grâce à la rationalisation du volet action, il est possible d’ouvrir une fenêtre et tenter de s’échapper vers des zones apparemment plus paisibles.

Comme mentionné au début, la démo n’est qu’un avant-goût, mais vraiment savoureux, car elle réaffirme la volonté de Capcom de garder la série Resident Evil centrale, à travers une double voie, qui s’est jusqu’à présent révélée exceptionnelle. D’une part, une vision inédite représentée par Resident Evil VII et Village, d’autre part une réinterprétation moderne des chapitres originaux, capable de conquérir anciens et nouveaux fans. Il ne manque pas grand chose pour confirmer ces sensations : Resident Evil 4 Remake sera disponible le 24 mars sur les principales consoles et PC.

