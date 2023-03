Microsoft Copilot active l’IA nouvelle génération pour Word, Excel et d’autres applications Office

En près de 25 ans en tant qu’analyste, je dois admettre que je n’ai jamais vu les avancées progresser plus rapidement et la concurrence devenir plus intense que ce que nous avons vu dans le monde de l’IA générative au cours des dernières semaines.

À peine Google avait-il introduit un éventail impressionnant de capacités d’IA pour sa plate-forme cloud et sa suite de productivité Workspace – ou plus probablement, Google essayait de voler une partie du tonnerre de son concurrent – alors OpenAI a dévoilé la dernière version du GPT-4 large modèle de langage.

Aujourd’hui, moins de 48 heures plus tard, Microsoft lance Microsoft 365 Copilot, offrant des capacités d’IA génératives pour Office, ainsi que des mises à jour associées pour sa Power Platform pour un développement low code/no code. Entre-temps, Microsoft a également confirmé qu’il avait utilisé une première révision de GPT-4 dans Bing Search. La société utilise également GPT-4 pour alimenter Microsoft 365 Copilot.

On pourrait dire que ces dernières nouvelles de Microsoft ont été largement télégraphiées par la société avec la sortie du chatbot AI de Bing il y a quelques semaines. Certains se sont demandé pourquoi Microsoft n’avait pas apporté ces fonctionnalités à Office en premier. Mais maintenant qu’il a été officiellement dévoilé, cela vaut la peine de se plonger dans ce qu’ils offrent et quel pourrait être leur impact potentiel.

L’intégration de Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams offre un certain nombre de fonctionnalités que nous attendons rapidement de ces types d’outils. Vous pouvez utiliser Copilot pour générer de nouveaux contenus textuels, analyser des données numériques, créer de nouvelles conceptions, résumer des e-mails, des discussions par chat ou d’autres contenus, et bien plus encore.

Le mot « Copilot », que l’entreprise a très intentionnellement choisi, vise à clarifier le type de rôle que le contenu de l’IA est censé jouer et, en même temps, à souligner l’importance continue que les humains jouent encore dans sa création et son contrôle.

Dans certains cas, les nouvelles fonctionnalités s’appuient sur certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle plus simples des versions précédentes d’Office, telles que la fonctionnalité Designer incroyablement utile de PowerPoint, qui peut transformer des slides de base en une présentation élégante.

Avec Copilot, la capacité s’étend à la création de la présentation entière à partir de quelque chose d’aussi simple que quelques idées dans un document Word différent. De plus, il existe des fonctionnalités entièrement nouvelles, telles que l’analyse de données Excel, la visualisation et les formules en langage naturel.

Ce qui rend vraiment ces fonctionnalités si potentiellement percutantes, c’est que Copilot peut utiliser vos propres documents existants et d’autres données via ce que Microsoft appelle depuis longtemps le Microsoft Graph, ce qui rend les résultats immensément plus personnels.

Techniquement, Microsoft Graph est une API que les développeurs peuvent utiliser pour créer des applications personnalisables. La société parle du Graph depuis des années maintenant, mais je suppose que jusqu’à présent, la plupart des gens n’en savaient pas grand-chose. Le graphique permet aux applications de « voir » des éléments tels que vos e-mails, votre calendrier, vos documents, vos modèles d’utilisation et d’autres informations stockées dans le cloud de Microsoft, telles qu’Outlook.com, OneDrive, Office 365, Teams, etc.

Pour les besoins d’un outil génératif basé sur l’IA, ces informations deviennent extrêmement précieuses, car elles fournissent un contexte important pour la génération de contenu. En d’autres termes, Copilot ne se contente pas de créer du contenu ou de faire des suggestions à partir de zéro, il le fait en connaissant le contenu des documents que vous avez créés, les e-mails que vous avez envoyés et reçus, le calendrier et les résumés de vos réunions, etc.

Le résultat net est la capacité de fonctionner comme un assistant numérique personnel incroyablement intelligent, ainsi qu’un outil de contenu génératif utile. Par exemple, Copilot peut trouver des tendances dans les données Excel, générer des e-mails basés sur des messages passés, créer des conceptions PowerPoint à partir d’autres documents sur lesquels vous avez travaillé, etc.

Honnêtement, c’est ce que nous avons toujours rêvé que Cortana, Siri, Alexa et d’autres assistants numériques pourraient éventuellement devenir s’ils étaient vraiment intelligents – mais nous savions malheureusement qu’ils ne le pourraient jamais. Sous sa meilleure forme (et surtout, s’il fonctionne vraiment comme annoncé), Microsoft 365 Copilot offre une nouvelle façon de travailler et de penser à la productivité en général. Cela pourrait vraiment être un gros problème.

Comme pour les annonces connexes de Google, il y a encore beaucoup plus de vision dans les dernières nouvelles de Microsoft que de réalité. Il y a aussi beaucoup de choses qui prendront du temps à déballer et à comprendre pleinement. Certaines des démonstrations de ce que 365 Copilot peut faire, cependant, sont assez époustouflantes.

Comme pour les offres d’IA de Google, les prix et les modèles commerciaux doivent encore être déterminés et la disponibilité initiale sera limitée à un petit groupe de testeurs de confiance (20 entreprises dans le cas de Microsoft). Bien que les capacités du modèle GPT-4 sous-jacent aient été affinées, il est toujours possible pour Copilot de créer de fausses informations (« halluciner ») et d’incorporer potentiellement des biais ou d’autres problèmes dans ses réponses. Il s’agit d’un problème à l’échelle de l’industrie sur lequel tout le monde continue de travailler, mais c’est une mise en garde importante à garder à l’esprit lors de l’utilisation de l’un de ces outils d’IA de Microsoft, Google, OpenAI ou de tout autre fournisseur.

Cependant, la promesse des outils d’IA générative continue d’étonner, et c’est sans aucun doute ce qui enthousiasme tout le monde quant à leur potentiel. L’environnement incroyablement compétitif de l’IA générative est également formidable pour nous tous, car il ne peut que pousser ces entreprises et d’autres à créer des outils de plus en plus performants. N’oublions pas que nous n’avons pratiquement rien entendu d’Amazon, d’Apple et d’autres grandes entreprises technologiques au sujet de leurs plans d’IA, et nous verrons certainement un tas de startups plus excitantes entrer également dans la mêlée.

Le copilote de Microsoft souligne comment nous commençons également à voir de nouveaux types d’applications pour l’IA générative. Le nouvel outil Business Chat qui sera disponible via Teams, inclut la possibilité d’appliquer les fonctionnalités de type assistant numérique personnel que vous pouvez utiliser en tant qu’individu pour les communications de groupe (y compris la possibilité d’incorporer des fichiers de plusieurs personnes dans un chat, d’aider à organiser et résumer les réunions, etc.).

Les dernières extensions AI pour Power Platform étendent les annonces précédentes pour inclure la possibilité de décrire simplement comment vous voulez qu’une application ou une macro fonctionne et que l’outil crée le code pour vous. Comme je l’ai décrit il y a quelques semaines (voir « Le gagnant surprise de l’IA générative »), cela amène vraiment la notion de développeur citoyen à un tout autre niveau et, à long terme, pourrait finir par être l’un des résultats les plus percutants de ces développements dans les outils d’IA générative alimentés par LLM.

Le succès ultime de l’un de ces outils dépendra finalement de l’efficacité et de l’utilité de leur utilisation généralisée dans le monde réel, et cela n’a pas encore été vu (ChatGPT a néanmoins brossé un tableau très prometteur). Il y a encore d’énormes questions auxquelles il faut répondre sur la fiabilité, la stabilité, la convivialité et plus encore en ce qui concerne les LLM, les outils et services d’IA qu’ils permettent. Ce n’est qu’avec le temps que nous pourrons vraiment évaluer l’impact (ou la nocivité) de ces développements. Mais il est difficile de ne pas être enthousiasmé par les types de possibilités qu’ils pourraient permettre, et pour l’instant, cela va conduire à de nombreuses avancées dans un domaine qui apporte un sentiment de vigueur unique dans une génération à une technologie auparavant moribonde. marché.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :