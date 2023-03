VW ID.2all : révolution électrique avec un point d’interrogation

Lors d’une présentation hier, Volkswagen a présenté le modèle conceptuel de la nouvelle ID.2all. Une version de production devrait suivre en 2025. « Spacieuse comme une Golf, pas chère comme une Polo », dit Volkswagen elle-même.

La voiture devrait arriver sur le marché dans deux ans pour moins de 25 000 euros. Selon la présentation, beaucoup est offert pour le prix. Et les mesures spécifiques aux voitures électriques sont convaincantes.

Selon WLTP, le petit VW Stromer devrait atteindre une autonomie de 450 kilomètres avec une seule charge de batterie. Il est chargé de 10% à 80% en 20 minutes. Les autres modèles Volkswagen ID prennent plus de temps ici.

Pas révolutionnaire mais chic : L’ID.2all. Photo: Volkswagen

Bonne chose sous le capot

En matière de performances, l’ID.2all n’a pas non plus à se cacher. Il dispose d’une traction avant d’une puissance allant jusqu’à 166 kW. Cela correspond à 226 ch. Il accélère de 0 à 100 en moins de sept secondes. Cependant, la vitesse maximale est limitée à 160 kilomètres par heure.

Il y a aussi beaucoup d’espace de rangement sous le capot et le hayon de l’ID.2all. Probablement plus que ce que vous attendez d’une petite voiture : il y a de la place pour 440 litres dans le coffre – l’ID.3 en fait plus grand fait déjà moins de 400 litres ici.

Si vous rabattez les sièges arrière, vous obtenez 1 330 litres d’espace de rangement dans la voiture. Vous bénéficiez de 50 litres supplémentaires sous la banquette arrière, que vous pouvez rabattre. Il y a ici un compartiment qui, selon VW, est destiné à des choses comme la trousse de premiers soins, les gilets de sécurité, le kit de réparation des pneus et aussi le câble de charge.

Aussi élégant de dos. Photo: Volkswagen

Intérieur : C’est une Tesla ou une VW ?

L’intérieur de la VW ID.2 a l’air si propre et bien rangé que vous pourriez facilement le confondre avec une Tesla. Les boutons physiques sont limités à l’essentiel comme la climatisation ou le fonctionnement des fenêtres. Il y a deux roulettes rotatives sur le volant pour plus de fonctions.

Vous pouvez obtenir des informations sur les deux écrans du véhicule. Le plus petit d’entre eux mesure toujours 10,9 pouces et est situé directement devant le conducteur. Il sert de compteur de vitesse et affiche d’autres informations utiles pendant la conduite.

L’infodivertissement se trouve sur l’écran central, qui mesure 12,9 pouces. Ici, vous pouvez commander toutes les fonctions de la voiture et utiliser diverses applications. De plus, un affichage tête haute est prévu, qui peut être affiché directement sur le pare-brise.

J’aime l’intérieur épuré. Photo: Volkswagen

L’ID.2all sera-t-elle la révolution électrique ?

Sur le papier, l’ID.2all ressemble à la voiture électrique parfaite pour les masses. Moins cher que la plupart des e-racers, bonne autonomie, charge rapide, beaucoup d’espace de stockage et beaucoup de puissance sous le capot.

En termes de prix, il n’y a actuellement que quelques voitures électriques qui pourraient concurrencer les VW bon marché. Par exemple, l’un d’eux serait le Dacia Spring que nous avons testé. C’est nettement moins cher, mais il a aussi moins d’autonomie, se charge plus lentement et ne se sent pas vraiment futuriste.

Si VW peut tenir ses promesses, l’ID.2all serait un package très tentant à un bon prix. Que VW puisse tenir ses promesses est un autre morceau de papier.

Il reste encore du temps jusqu’en 2025, et on ne sait pas comment les prix des matières premières telles que le lithium, par exemple, vont évoluer. Sur le marché encore jeune des voitures électriques, celles-ci sont souvent imprévisibles.

Cependant, l’ID.2 n’est pas la seule voiture électrique sur laquelle VW travaille actuellement. Il devrait y avoir au total dix nouvelles voitures électriques de la marque d’ici 2026. Dont un modèle à moins de 20 000 euros – une ID.1 ? Il reste donc passionnant de voir ce qui vient d’autre de Volkswagen.

Photo de couverture : VW

