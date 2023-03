Le Build 2023 se tiendra du 23 au 25 mai : Windows 11, intelligence artificielle et chatbots seront les vedettes

Microsoft a confirmé ce que de nombreuses rumeurs anticipaient déjà : sa conférence annuelle des développeurs Build se tiendra du 23 au 25 mai à Seattle et en ligne. L’événement sera l’occasion pour les développeurs de s’informer sur les dernières actualités concernant les plateformes et services Microsoft. Ainsi que d’interagir avec leurs collègues et experts.

Build 2023 arrivera en mai chargé d’intelligence artificielle

Le site Web de l’événement est maintenant disponible pour l’inscription aux modalités en face à face et virtuelles. Les participants virtuels auront un accès gratuit aux flux en direct des ateliers et des discours d’ouverture. Alors que les participants en personne doivent payer des frais de 1 525 USD plus 225 USD s’ils souhaitent participer aux ateliers avant l’événement.

Bien que Microsoft n’ait pas encore révélé le programme complet ni les conférenciers invités. Si le PDG Satya Nadella devrait prononcer le discours d’ouverture. Où il présentera la vision stratégique de l’entreprise pour l’avenir.

Parmi les sujets les plus attendus figurent l’actualité de Windows 11, le système d’exploitation sorti l’année dernière et qui a reçu des critiques mitigées de la part des utilisateurs et des développeurs en raison de ses changements esthétiques et fonctionnels. Il y a également des spéculations selon lesquelles Microsoft donnera un indice sur Windows 12, le prochain système d’exploitation qui pourrait être basé sur le cloud et offrir une expérience plus personnalisée et intégrée.

Un autre thème clé sera l’intelligence artificielle, un domaine où Microsoft a beaucoup investi dans la recherche et le développement. Microsoft devrait faire des progrès dans des domaines tels que la reconnaissance faciale, le traitement du langage naturel, la génération automatique de texte et d’images et les chatbots conversationnels. L’un de ces chatbots est Bing Chat, le mode conversationnel du moteur de recherche

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :