La Corée du Sud va construire le plus grand centre de puces au monde grâce à un investissement de 230 milliards de dollars de Samsung

Qu’est-ce qui vient de se passer? La Corée du Sud a déclaré qu’elle construirait le plus grand centre de puces au monde grâce à un investissement de 230 milliards de dollars de Samsung Electronics. L’installation comprendra cinq nouvelles usines de mémoire et de fonderie dans un hub massif situé à Yongin, une ville de la région de la capitale de Séoul.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que le pays « construirait le plus grand cluster de systèmes de semi-conducteurs au monde dans les zones de la capitale en utilisant des investissements privés massifs d’une valeur de 300 000 milliards de wons ».

« La rapidité est importante. Le gouvernement fera de son mieux pour réaliser le projet de cluster », a-t-il ajouté. Les usines devraient être achevées d’ici 2042.

Un porte-parole de Samsung a déclaré que certaines des usines seront destinées à la fabrication de puces de fonderie.

Le ministère sud-coréen du commerce, de l’industrie et de l’énergie (MOTIE) a annoncé des plans pour la méga-installation dans le cadre d’un projet visant à investir 422 milliards de dollars d’ici 2026 dans six domaines technologiques clés : semi-conducteurs, batteries de véhicules électriques, véhicules autonomes, robots, écrans et biotechnologie. 260 milliards de dollars sont mis de côté pour le secteur des semi-conducteurs, y compris la création du plus grand mégacluster de semi-conducteurs au monde, le développement de la technologie de base de nouvelle génération, la coopération technique à l’étranger et le support à l’exportation. Les entreprises se verront également proposer des allégements fiscaux et un support aux infrastructures.

Le gouvernement sud-coréen ajoutera 19 milliards de dollars pour la R&D, 275 milliards de dollars pour le conditionnement des puces et 76 milliards de dollars pour les infrastructures dans le cadre du plan.

Le hub contiendra à terme cinq installations de fabrication de puces avancées. Il y aura également 150 entreprises nationales et mondiales sans usine et des fabricants de matériaux et d’équipements de puces avancés.

On ne sait pas si l’investissement massif de Samsung aura un impact sur ses dépenses aux États-Unis, y compris les 17 milliards de dollars qu’il investit au Texas ; Joon a déclaré que les usines prévues « submergent le Texas aux États-Unis ». Samsung se serait plaint que la loi sur les puces rendait ses usines américaines moins lucratives, tandis que le ministère sud-coréen a déclaré que la loi « pourrait aggraver les incertitudes commerciales, violer les droits de gestion et de technologie des entreprises et rendre les États-Unis moins attrayants en tant qu’option d’investissement ». . »

L’annonce intervient alors que les États-Unis continuent de resserrer les restrictions sur les exportations d’outils de fabrication de puces vers la Chine, ce qui a fait chuter les importations de puces de la nation asiatique de 27 % au cours des deux premiers mois de 2023.

Les Pays-Bas ont annoncé leurs propres contrôles des exportations vers la Chine à la suite de négociations avec les États-Unis. Pendant ce temps, les tensions autour de Taïwan, dont les entreprises représentent 50% du marché mondial des semi-conducteurs, continuent de monter après qu’un ancien responsable de Trump a déclaré que les États-Unis détruiraient les usines de TSMC si la Chine envahissait Taïwan. L’incertitude a conduit davantage de pays à accroître leurs investissements dans leurs industries nationales des semi-conducteurs.

