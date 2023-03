Un homme vole accidentellement une Tesla : « C’était la même que la mienne et elle s’est déverrouillée toute seule »

Il s’est seulement rendu compte qu’il était dans la mauvaise voiture lorsqu’un étrange message est arrivé sur son smartphone. Ce n’est pas la première fois qu’un véhicule de société est en difficulté.

Rajesh Randev est en retard et doit aller chercher sa fille à l’école, monte dans une Tesla Model 3 et commence à conduire dans les rues de Vancouver. Après quelques kilomètres, il remarque quelque chose d’étrange, une fissure sur le pare-brise, il n’y en avait pas avant, alors il appelle sa femme pour lui demander s’il s’est passé quelque chose, mais elle ne sait rien non plus de la fissure. Puis il se baisse pour prendre son chargeur, ce n’est pas l’endroit habituel, bizarre, ça aussi. Il gare la voiture, se retourne, regarde les roues : elles sont différentes. A ce moment, un message apparaît sur son smartphone « Rajesh conduisez-vous une Tesla ? ». Oui, mais pas le sien.

Cela ressemble à l’incipit d’une histoire de Dino Buzzati et c’est plutôt un fait qui s’est produit au Canada. Il y avait deux Telsa du même modèle garées côte à côte, Radev a juste choisi la mauvaise. Mais comment l’a-t-il ouvert si ce n’était pas le sien ? Pour le moment, cela reste un mystère car Tesla n’a encore publié aucune déclaration. L’application clé sur votre smartphone vous permet de déverrouiller les voitures et de commencer à les conduire lorsque vous êtes à proximité. Mais, étant lié à la voiture de chaque propriétaire, il ne devrait pas ouvrir la mauvaise voiture.

« J’ai été surpris parce que j’ai pu conduire la voiture de quelqu’un d’autre, par erreur, pendant une heure et demie alors que sa voiture était entre mes mains », a expliqué Rajesh Randev à Global News. Il a ensuite ajouté que les voitures étaient les mêmes et que dès qu’il s’est approché de la Tesla, elle s’est ouverte toute seule, « apparemment j’ai trouvé un problème technique ». Il s’est rendu compte qu’il était dans la mauvaise voiture seulement après l’étrange message qui est arrivé : « Rajesh, conduisez-vous une Tesla ? ».

Le SMS a été envoyé par Mahmood, l’autre propriétaire de Tesla qui a remarqué l’échange de voitures. Il a récupéré le numéro de Randev sur l’un des documents de la boîte du modèle 3, alors Mahmood a également réussi à ouvrir une voiture qui n’était pas la sienne. Les deux hommes ont alors convenu de se rencontrer et de rendre leurs Teslas respectives, sans porter plainte.

Les problèmes de l’entreprise d’Elon Musk

Ce n’est pas la première fois que les voitures de Tesla ont des problèmes. Toujours au Canada, une météorologue a posté une vidéo sur Twitter le 23 décembre dans laquelle elle tente d’ouvrir sa Tesla gelée, mais compte tenu de la conception de ses portes, elle ne trouve même pas la poignée. En effet, les voitures signées Elon Musk disposent d’un système rétractable. Pour faire apparaître la poignée de la porte, vous devez appuyer sur un bouton, puis tirer sur le levier qui ressort. Non seulement cela, mais le gros problème de Tesla, ce sont les accidents. Le 5 novembre, un modèle T incontrôlable a filé dans les rues de la province méridionale du Guangdong, heurtant un cycliste et renversant une camionnette.

En mai 2021, une Tesla s’est écrasée à 160 km/h en raison d’un dysfonctionnement des freins. La même année, la vidéo d’une caméra de surveillance montrait une voiture de société s’écraser à l’arrière d’un camion en mouvement. Dans le district de Qingpu, près de Shanghai, cependant, une voiture de société a accéléré toute seule, entraînant le véhicule dans une rivière. Rien qu’en 2020, il y a eu 10 accidents Tesla en Chine dans lesquels des véhicules sont devenus incontrôlables.

