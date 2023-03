Spotify HiFi est prêt et attend dans les coulisses depuis plus d’un an, mais Apple a plu sur son défilé

Qu’est-ce qui vient de se passer? Spotify travaille sur un niveau HiFi depuis des années. Les fenêtres de lancement sont passées sans aucune explication. Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses ? Dans une récente interview avec The Verge, le co-président de Spotify, Gustav Söderström, a fourni un peu de clarté.

Söderström a déclaré qu’une expérience sans perte est toujours en cours. « Nous l’avons annoncé, mais l’industrie a ensuite changé pour un tas de raisons », a noté l’exécutif, ajoutant qu’ils vont toujours le déployer, mais qu’ils le feront d’une manière qui a du sens pour eux et leurs auditeurs.

« L’industrie a changé et nous avons dû nous adapter », a déclaré Söderström.

La publication a pressé Söderström d’obtenir des détails sur les changements susmentionnés dans l’industrie, mais il a refusé de commenter ce que d’autres acteurs de l’industrie ont fait récemment.

Selon les sources de The Verge, Spotify HiFi est prêt et attend dans les couloirs de mise en scène depuis plus d’un an. Tous les détails techniques ont été aplanis et l’ensemble du catalogue de Spotify a été converti en sans perte. Les employés de Spotify auraient même accès à la HiFi, et la société a même déclaré au début de 2021 que le service serait lancé plus tard cette année-là.

Spotify avait initialement prévu d’offrir la HiFi comme niveau plus cher, mais Apple a jeté une clé à molette dans le mélange lorsqu’il a commencé à offrir sans perte aux abonnés Apple Music à l’été 2021. Le niveau le plus élevé d’Amazon est également disponible pour les abonnés Amazon Music Unlimited sans frais supplémentaires. .

En lisant entre les lignes, il semble clair que Spotify a toujours l’intention de facturer une prime pour la HiFi (sinon, il aurait déjà été lancé). Peut-être qu’ils le regrouperont avec des fonctionnalités supplémentaires telles que l’audio spatial / Dolby Atmos ou qu’ils ajouteront des extras de podcast ou de livre audio pour le rendre plus convaincant. Mais avec des services concurrents offrant désormais sans perte sans frais supplémentaires, Spotify sait apparemment qu’il ne peut pas demander aux clients de payer plus pour une meilleure qualité lorsque ses rivaux ne le sont pas.

La grande question à ce stade demeure : quand Spotify lancera-t-il la HiFi ? Söderström ne dirait pas, notant seulement que cela arrive à un moment donné.

