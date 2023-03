Les employés suisses de Google organisent un débrayage pour les licenciements et proposent de réduire les salaires pour éviter les coupes

En bref : les suppressions d’emplois mondiales de Google ont conduit des centaines d’employés du bureau de l’entreprise à Zurich, en Suisse, à démissionner après que 200 de leurs collègues aient été licenciés. Les Googlers avaient tenté de négocier avec le géant de la technologie et de parvenir à un arrangement qui éviterait les pertes d’emplois, mais en vain.

En janvier, Google est devenue l’une des nombreuses entreprises technologiques à annoncer des licenciements à la suite d’une surembauche pendant la pandémie et du ralentissement économique mondial actuel. Le PDG Sundar Pichai a déclaré que 12 000 travailleurs dans le monde, soit 6% de ses employés du monde entier, seraient licenciés.

Ce nombre comprenait plus de 200 employés dans son bureau de Zurich, où travaillent 5 000 personnes, ce qui a conduit 250 employés à démissionner le mois dernier pour protester contre les licenciements à venir et appeler l’entreprise à s’abstenir de mettre plus de personnel au chômage. Insider rapporte que ceux qui sont sortis ont utilisé le slogan « Nous sortons pour ceux qui ne peuvent pas rentrer ».

Un représentant du syndicat des travailleurs de l’informatique Syndicom, qui représente un certain nombre d’employés de Google, a déclaré que le personnel de Zurich avait demandé à Google d’examiner sérieusement des alternatives aux licenciements, avec plus de 2 000 employés proposant de réduire leurs salaires et leurs heures de travail pour tenter d’empêcher l’emploi coupes – une proposition que Google a rejetée.

Syndicom écrit que si les licenciements ne peuvent être évités, Google devrait minimiser les conséquences pour les personnes concernées avec un plan social acceptable. Elle donne l’exemple des ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour en Suisse expire en cas de licenciement.

Le syndicat a dénoncé la « procédure non transparente » de Google concernant les licenciements, ajoutant qu’ils sont intervenus malgré le fait que l’alphabet de la société mère ait réalisé un bénéfice net de près de 60 milliards de dollars l’année dernière et ait une capitalisation boursière de 1,2 billion de dollars.

Google a fait l’objet de plus de critiques le mois dernier lorsqu’il a été révélé que l’entreprise mettait en place un système de partage de bureau pour ses employés Google Cloud. Google a déclaré que le plan était une utilisation plus efficace de son espace de travail, c’est-à-dire une mesure de réduction des coûts qui réduira la quantité d’espace immobilier qu’il paie.

