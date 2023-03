Galaxy A54/A34 : design phare pour le nouveau milieu de gamme de Samsung

Quelqu’un a-t-il dit Galaxy S23? Eh bien, au moins l’apparence de la nouvelle série A de Samsung rappelle les meilleurs smartphones actuels de la société. Les nouveaux Galaxy A54 et A34 se présentent dans un design phare moderne. Le reste de l’équipement est de classe moyenne supérieure.

Galaxy A54 : excellent écran, batterie puissante

Un boîtier tout aussi fin que le S23 sans bosse d’appareil photo : Samsung s’est concentré sur l’optique du Galaxy A54 ! Un étui coloré et les couleurs fraîches Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet et Awesome White vous donnent vraiment envie de plus. Pouvez-vous repérer une différence avec le Galaxy S23 au premier coup d’œil ?

Galaxy A54 (Photo : Samsung) Galaxy S23 (Photo Samsung)

Au deuxième coup d’œil, bien sûr, il y a quelques différences : l’écran du Galaxy A54 (6,4 pouces) est encore nettement plus grand que celui du S23 (6,1 pouces). Cependant, il a également des cadres d’affichage plus grands et un dos en plastique, tandis que la série S utilise également du verre à l’arrière.

L’écran Super AMOLED du Galaxy A54 atteint un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et au moins 1 000 nits – une luminosité fière pour un téléphone de milieu de gamme. La résolution est de 1080×2340 (FHD+). La batterie est bien proportionnée à 5 000 mAh. Cependant, il n’y a pas de mode de charge rapide ni d’option pour charger l’appareil sans fil.

Le Galaxy A54 en blanc incroyable. Image : Samsung

Le triple appareil photo se compose d’un grand-angle (12 MP), d’un ultra grand-angle (50 MP) et d’un macro (5 MP) – comme souvent dans la classe moyenne, pas de zoom téléobjectif. Le processeur est un Exynos 1380, une puce de 5 nanomètres de la propre production de Samsung. Cette année, les nouveaux modèles Galaxy S sont basés sur le leader des puces Qualcomm et sa série Snapdragon, réputée fiable.

Vous obtenez 8 Go de RAM, éventuellement avec 128 ou 256 Go. Le système d’exploitation est Android 13 avec OneUI 5.1 de Samsung. Samsung promet jusqu’à quatre mises à jour des nouvelles versions complètes d’Android et jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité.

Galaxy A34 : Grand et avec une encoche en forme de larme

Le Galaxy A34 a également reçu le magnifique dos du Galaxy S23. Mais c’est là que s’arrêtent les similitudes. Comparé au Galaxy A54, le Galaxy A34 est un peu plus grand (6,6 pouces), mais il est intéressant de noter qu’il est plus léger de quelques grammes (199 g contre 202 g). La caméra frontale est logée dans une encoche en forme de larme au lieu d’un trou de caméra. Le dos est en plastique.

Le Galaxy A34 en argent incroyable. Image : Samsung

L’A34 dispose également d’un ensemble triple caméra avec le capteur un peu plus ancien et grand angle (ici seulement 48 MP), ultra grand angle (8 MP) et macro (5 MP). Par rapport à l’A54, la caméra frontale n’a qu’une résolution de 12 MP au lieu de 32 MP. La batterie, cependant, est également un modèle de 5 000 mAh sans mode de charge rapide ni option de charge sans fil.

Le processeur est un MediaTek Dimensity 1080, une puce milieu de gamme.

Le système d’exploitation ici est également Android 13 avec OneUI 5.1, et Samsung promet jusqu’à quatre mises à jour des versions complètes d’Android avec des mises à jour de sécurité jusqu’à cinq ans.

La palette de couleurs est un peu différente pour l’A34 : l’appareil est disponible en Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet et Awesome Silver. Le Galaxy A54 n’a pas cette dernière couleur, c’est Awesome White.

Vous avez le choix entre deux versions pour le Galaxy A34 : 6 Go de RAM avec 128 Go de Flash ou 8 Go de RAM avec 256 Go de Flash.

Disponibilité et conclusion

Samsung reste fidèle à sa propre ligne : La série A est quelque chose pour l’œil et le portefeuille, elle apporte quelques fonctions phares telles que le logiciel de retouche d’image, le mode nuit, l’affichage 120 Hertz, IP67, jusqu’à quatre mises à jour Android majeures et des batteries très durables. avec.

Mais bien sûr, certaines fonctionnalités haut de gamme manquent ici dans le milieu de gamme, comme un appareil photo à zoom téléobjectif, un boîtier en verre ou la recharge sans fil. Cependant, certains utilisateurs qui n’ont pas les exigences les plus élevées sur un smartphone pourront gracieusement ignorer cela.

Le Galaxy A54 et le Galaxy A34 devraient arriver en Allemagne en avril 2023, et vous devriez pouvoir les précommander en mars. L’A54 démarre à un peu moins de 500 euros, l’A34 à un peu moins de 400 euros.

Mettre à jour avec des informations sur les processeurs.

