Google Play Games pour Windows arrivera très bientôt sur le vieux continent

Fin 2021, l’enfer s’est pratiquement figé lorsque Google a annoncé qu’il apportait Google Play Games aux PC Windows via sa propre solution. Fait intéressant, cette initiative est distincte du sous-système Windows de Microsoft pour Android (WSA). Cela permet l’utilisation d’un sous-ensemble d’applications et de jeux Android sur Windows 11, mais sans les services Google Play. Pendant ce temps, la propre solution de Google prend évidemment en charge ses propres services et fonctionne également sur Windows 10 et Windows 11.

Une version bêta de Google Play Games sur les PC Windows a commencé au début de 2022 et s’est étendue aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, à l’Indonésie, aux Philippines, à la Malaisie et à Singapour à la fin de l’année dernière. Maintenant, Google a annoncé plus de nouvelles pour le programme.

Google Play Games pour PC arrive dans certains pays européens

Plus important encore pour les consommateurs du service, Google Play Games sur PC s’étend à d’autres régions, dont le Japon et certains pays européens. Ce déploiement commencera dans les deux prochains mois.

Google s’est également associé à Intel pour supprimer certains obstacles à l’entrée sur le marché. Si votre jeu a déjà une version mobile et fonctionne correctement sur ordinateur, vous pouvez demander à rejoindre le programme ici. Google a souligné que si les jeux entièrement optimisés fonctionneront évidemment mieux, ce n’est qu’un moyen d’accéder plus rapidement à votre marché en attendant. Les développeurs peuvent également profiter de Google Play Games Developer Emulator sur PC pour tester leurs jeux sur différentes configurations, mais l’accès à ce logiciel est également limité par le même portail lié ci-dessus.

Enfin, Google va également lancer les Next Generation Player IDs (NGPIDs), qui visent à standardiser ses deux milliards de profils.

de joueurs afin qu’ils soient cohérents sur plusieurs plates-formes.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :