La Silicon Valley Bank est poursuivie par ses actionnaires pour fraude : « Elle a sous-estimé les risques »

Le recours collectif contre SVB Financial Group a été déposé le lundi 13 mars. L’accusation est qu’il n’a pas informé les investisseurs des risques associés à la hausse des taux d’intérêt.

La chasse au coupable a commencé. SVB Financial Group, son PDG et son directeur financier ont été poursuivis après l’effondrement de la Silicon Valley Bank. Selon les actionnaires, en effet, le directeur général Greg Becker et le directeur financier Daniel Beck auraient caché à quel point la hausse des taux d’intérêt représentait une vulnérabilité très dangereuse pour la SVB. Assez pour déclencher une panique bancaire désespérée et la plus forte chute depuis 2008, lorsque la Washington Mutual s’est effondrée.

Maintenant, les actionnaires, dirigés par Chandra Vanipenta, ont déposé un recours collectif devant le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, le lundi 13 mars. Ils demandent des dommages-intérêts non spécifiés pour les investisseurs de la SVB entre le 16 juin 2021 et le 10 mars 2023. Ce ne sera probablement que le premier d’une longue série de poursuites pour fraude en valeurs mobilières par des actionnaires, qui n’ont pas averti des risques liés à l’entreprise. modèle de la SVB.

Dans ses rapports trimestriels des deux dernières années, SVB Financial Group, la société mère de la banque, « a sous-estimé les risques auxquels l’entreprise est confrontée en omettant de divulguer que les hausses probables des taux d’intérêt, telles que décrites par la Fed, avaient le potentiel de causer un préjudice irrévocable. « à la société », lit-on dans la plainte.

L’effondrement de la Silicon Valley Bank

C’est la chute la plus forte depuis 2008, lorsque la Washington Mutual s’est effondrée. Avant le vendredi 10 mars, l’établissement de crédit était pourtant peu connu en dehors du circuit des start-up. L’institution financière de Santa Clara, était le cœur de l’innovation technologique née autour de la Silicon Valley qui a injecté des millions de dollars dans les start-ups les plus innovantes du pays.

Tout a commencé avec des actionnaires demandant à retirer de l’argent suite à la hausse des taux d’intérêt annoncée par la Réserve fédérale. Ce qui a déclenché la panique bancaire pour récupérer l’argent déposé. Il y avait un problème cependant. La banque n’avait pas assez de liquidités pour rendre tout l’argent demandé par ses investisseurs et elle a donc envoyé pour vendre, mieux, vendre des obligations, perdant 1,8 milliard de dollars de capital.

Elle a alors été contrainte d’annoncer l’augmentation de capital, déclenchant ainsi un drame. Tous ceux qui avaient un compte à la SVB ont décidé de retirer chaque dollar et les actions de la banque ont chuté de 60 %. Ensuite, il a été mandaté par la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic).

Les conséquences après la chute

Toutes les activités de la SVB ont été bloquées par le California Department of Financial Innovation and Protection. L’arrêt a déclenché un effet domino qui a également affecté d’autres prêteurs. Et, malgré les assurances de Biden : « Les Américains peuvent être sûrs que notre système bancaire est sûr. Vos dépôts sont en sécurité. Je vous assure également que nous ne nous arrêterons pas là. Nous ferons tout ce qu’il faudra », on ne sait pas encore quel sera l’impact d’un tel effondrement sur le système financier.

Même le commissaire européen à l’économie et ancien Premier ministre italien, Paolo Gentiloni, a tenté de se calmer en expliquant que l’effondrement ne devait pas se faire sentir en Europe : « Nous ne voyons pas de risque spécifique de contagion », a-t-il déclaré lors de la réunion de l’Eurogroupe. . « Bien sûr, nous suivons la situation en contact étroit avec la Banque centrale européenne » et « nous apprécions les initiatives prises par les autorités américaines pour éviter la contagion dans le pays ».

Derrière la chute, il y a un phénomène plus large. 2022 a en effet été une année noire pour la Big Tech qui a subi un coup d’arrêt brutal après le calage enthousiaste des succès lors de la pandémie. Le grand pari d’un monde tout numérique ne s’est avéré qu’à moitié vrai et ils ont payé le prix de prévisions de croissance excessives. L’effondrement de la Silicon Valley Bank glisse dans cette tendance et n’écrase pourtant pas les géants mais les start-up qui faisaient leurs premiers pas.

Elon Musk va-t-il racheter SVB ?

Le roi du chaos ne pouvait pas manquer, tantôt il le génère, tantôt il y pénètre d’une jambe tendue. En fait, il semblerait qu’Elon Musk soit intéressé par le rachat de la Silicon Valley Bank. Peu de temps après l’annonce de l’effondrement, le fondateur et PDG de Razer, Min-Liang Tian, ​​a tweeté : « Je pense que Twitter devrait acheter Silicon Valley Bank et devenir une banque numérique. » Elon Musk a immédiatement répondu : « Je suis ouvert à ce projet ».

On ne sait pas si le PDG de Twitter a vraiment des plans concrets. Il a peut-être aussi voulu provoquer sur les réseaux sociaux avec une réponse déstabilisante pour soulever un de ses tapages habituels. Cependant, il est également vrai que l’intérêt d’Elon Musk pour les banques a des origines anciennes. En 1999, en effet, il avait investi dans les banques en ligne en fondant X.com, qui n’a pourtant jamais décollé. Le SVB pourrait devenir la revanche de Musk dans le secteur.

