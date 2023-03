Elon Musk construit-il une nouvelle ville au Texas pour ses employés ?

Selon des informations préliminaires, il semblerait qu’un certain nombre d’entreprises liées à l’homme le plus riche du monde aient acheté un terrain près d’Austin (Texas) d’environ 14 kilomètres carrés pour fonder une ville pour ses employés. Il pourrait s’appeler Snailbrook et abriter une centaine de bâtiments.

Ces dernières semaines, un certain nombre d’entreprises liées à Elon Musk ont ​​commencé à acheter de nombreux terrains. On ne sait pas encore à quoi ils serviront mais l’une des hypothèses les plus probables est qu’il essaie de construire une ville pour ses employés, ou du moins un quartier de taille décente. Selon une enquête publiée par le Wall Street Journal, tous les terrains ont été achetés près d’Austin, où se trouvent les sièges sociaux de certaines de ses sociétés, notamment The Boring Company, Tesla et SpaceX.

La nouvelle ville devrait s’appeler Snailbrook et sa taille pourrait dépasser 14 kilomètres carrés. Cependant, il y a autre chose dans les plans révélés par le Wall Street Journal. En fait, Snailbrook pourrait avoir une centaine de bâtiments, une piscine et une aire de sports en plein air. La nouvelle a également été confirmée par CNN qui a trouvé dans les registres du comté de Bastrop (près d’Austin) environ 11 terrains qui appartiennent tous à The Boring Company. Pour le moment, cependant, il n’y a toujours pas de demande officielle de création d’une ville dans ce comté.

Une ville ne suffit pas à contenir les rêves d’Elon Musk

Quiconque pense que construire une ville pourrait être un défi de taille pour Elon Musk oublie quel est le but ultime de l’homme le plus riche du monde : nous faire vivre sur Mars. Tous? Peut être pas. Dans tous les cas, la création d’une citadelle d’entreprise pourrait être un bon moyen de développer des technologies et des systèmes de logement qui seront ensuite également utilisés sur une planète où (pour le moment) il n’y a pas de formes de vie. Sans compter qu’Elon Musk n’a certainement pas de limites en termes d’opérations financières maxi, comme en témoignent le rachat de Twitter et la proposition (pour l’instant caduque) de sauver la Silicon Valley Bank.

Ces dernières années, Elon Musk a également expérimenté de nouvelles façons de se déplacer dans les villes, notamment avec ses méga tunnels. La société dédiée à ces projets est The Boring Company. Le nouveau Snailbrook pourrait être un excellent laboratoire pour ce secteur, également parce que les derniers résultats de The Boring Company n’ont pas été exactement passionnants. Au contraire.

Lors du dernier Consumer Electronics Show de Las Vegas, un tunnel a été présenté qui reliait la ville grâce à un curieux système de transport. Les touristes pouvaient descendre dans le tunnel et payer cinq dollars pour être transportés par une Tesla avec chauffeur pendant quelques minutes seulement. Et tout cela pendant que les Teslas procédaient dans la même direction en respectant la même distance. Pas exactement une expérience exaltante.

