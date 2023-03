L’Université de Florence et les premiers soupçons sur les thèses écrites par l’intelligence artificielle

La pro-rectrice de l’Université de Florence Ersilia Menesini a expliqué qu’il existe un groupe de travail qui étudie comment intégrer cet outil dans l’enseignement : « Il ne faut pas avoir peur de ces outils ».

Netcost-security.fr.IT | Image créée par l’intelligence artificielle Midjourney

Ce n’était qu’une question de temps. Dès que ChatGPT a ouvert l’accès au public, il était clair quel était le potentiel d’une intelligence artificielle capable de générer des textes de manière aussi précise. Et surtout, il était clair quels étaient les risques, en particulier pour l’école. ChatGPT est capable d’écrire une recherche, une analyse ou une histoire. Choisissez simplement les bons mots de l’invite, définissez la longueur et clarifiez le style. Maintenant, même en Italie, il y a les premiers soupçons de projets universitaires qui n’auraient pas été exactement créés par leurs auteurs.

Le rapport provient des pages du journal La Repubblica, qui a rapporté des cas d’étudiants de l’Université de Florence qui avaient soudainement changé le ton de leurs devoirs. Pour le moment, cependant, il n’y a pas encore eu de cas confirmé, comme l’a expliqué Ersilia Menesini, pro-recteur de l’Université de Florence à Netcost-security.fr :

« Nous n’avons pas encore eu de plaintes officielles. Donc pas de cas réel. Cependant, les professeurs m’ont expliqué qu’il y a des soupçons sur certains travaux, qui sont pourtant résolus ou explorés en classe. Peut-être avec un examen oral ou avec d’autres sources d’évaluation. De toute évidence, il y a une certaine inquiétude. C’est un outil qui se répand ».

Comment ChatGPT peut changer l’université

Menesini enseigne la psychologie du développement et a expliqué qu’il a essayé l’intelligence artificielle sur ses propres sujets : « J’ai essayé d’utiliser ChatGPT sur mes sujets. Je suis désolé mais cela ne me semble pas très intelligent. Les réponses étaient assez limitées. Mais bien sûr, plus il y aura de documents disponibles, plus ce sera précis ».

Il y a déjà des signes que le système scolaire s’ouvre à ChatGPT. Le Baccalauréat International, l’examen d’entrée à l’université valable dans environ 80 pays à travers le monde, vous permet de l’utiliser pour la production de portions de texte. Il suffit de toujours le citer comme source. Et aussi à Florence, explique Menesini, les premières applications de cette technologie commencent : « Dans notre université, il y a un groupe de travail qui étudie comment appliquer l’intelligence artificielle à l’enseignement. Il ne faut pas avoir peur de ces outils ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :