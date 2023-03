AMD lance le Ryzen 9 7945HX, son premier processeur mobile à 16 cœurs

Conclusion : AMD a annoncé que sa série mobile Ryzen 7045HX est disponible à partir d’aujourd’hui. Baptisée Dragon Range, la série est la première à utiliser la technologie de puces d’AMD pour atteindre 16 cœurs et est incroyablement rapide.

Dragon Range est un port direct de la série de bureau au design (form factor) mobile et a les mêmes configurations de processeur : 16 cœurs, 12 cœurs, 8 cœurs et 6 cœurs. À l’exception du 7945HX, ils ont tous des TDP configurables qui commencent dans la plage de 45 à 75 W et augmentent jusqu’à environ 5 GHz dans des « charges de travail en rafales à un seul thread » à partir d’fréquences de base de 3 + GHz.

Le 7945HX exige sa propre plage de puissance : un minimum sans précédent de 55 à 75 W. Il possède 16 cœurs – deux fois plus que le produit phare de la génération précédente, le 6900HX – ainsi qu’une fréquence boost de 5,4 GHz et 80 Mo de cache L2 et L3 combinés. À titre de comparaison, le 6900HX a comprimé une fréquence boost de 4,9 GHz et 20 Mo de cache dans une enveloppe de 45 W.

Gamme Dragon

Modèle Cores / Threads Horloge de base/boost Cache L2 + L3 cTDP R9 7945HX 16 / 32 2,5 / 5,4 GHz 80 Mo 55-75+ W R9 7845HX 12 / 24 3,0 / 5,2 GHz 76 Mo 45-75+ W R7 7745HX 8 / 16 3,6 / 5,1 GHz 40 Mo 45-75+ W R5 7645HX 6 / 12 4,0 / 5,0 GHz 38 Mo 45-75+ W

AMD a comparé le 7495HX au 6900HX il y a peu de temps et a constaté qu’il faisait 41% à 211% de mieux dans une combinaison d’applications. Dans Cinebench R23, il était 22 % plus rapide dans le test monothread et 123 % plus rapide dans le test multithread. AMD a également comparé son produit phare à l’ancien i9-12900HX à 16 cœurs et a constaté que le 7495HX était de 18 % à 169 % plus rapide dans divers benchmarks un peu favorables au 7495HX.

Mais maintenant, AMD a partagé des comparaisons plus justes entre le 7495HX et l’un des nouveaux processeurs d’Intel, le i9-13950HX. Il comporte huit p-cores et 16 e-cores, et une fréquence un peu plus élevée que la partie Ryzen à 5,5 GHz. Il consomme également environ 55 W par défaut mais peut être configuré pour sauter jusqu’à 157 W en charge. AMD a testé les deux processeurs dans 31 titres et a constaté que le 7495HX faisait mieux dans 26 d’entre eux et était 10 % plus rapide en moyenne.

Les références de fournisseurs comme AMD sont toujours sujettes aux biais et les versions mobiles ont des performances particulièrement variables en raison de leurs nombreuses options de configuration et de leur dépendance au refroidissement. AMD semble un peu présomptueux en qualifiant le 7945HX de « processeur mobile le plus puissant au monde », mais nous admettrons qu’il s’agit d’un concurrent pour le titre.

Les OEM peuvent commencer à vendre des ordinateurs portables équipés des 7945HX, 7845HX, 7745HX et 7645HX ce week-end. AMD s’attend à ce qu’ils commencent à apparaître sur les étagères d’ici la fin de la semaine. Les premiers modèles sur le marché sont les M16 et M18 d’Alienware, les Scar G17 et Zephyrus Duo d’Asus, et les Legion 5 Pro et 7 Pro de Lenovo. D’autres modèles suivront dans les mois à venir, y compris de MSI, tout comme d’autres processeurs mobiles d’AMD.

