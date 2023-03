J’ai été dans le monde farfelu de Loud, le premier réseau social basé sur les messages vocaux

L’application rappelle un peu ClubHouse, mais si vous évitez les influenceurs en herbe, vous pouvez trouver quelque chose d’intéressant. Un avertissement : la communauté est encore très immature, il faudra un certain temps avant qu’un quelconque contenu ne soit développé.

J’admet. Lorsque l’e-mail de lancement de Loud est arrivé à la rédaction ces derniers jours, il s’est retrouvé directement à la poubelle. Nouvelle appli, made in Italy, qui se présentait comme une appli de « podcasting collaboratif ». Marché d’offres assez abondant, il existe maintenant aussi des podcasts sur la façon de faire des podcasts. Puis j’ai vu un panneau d’affichage sur le métro de Milan, arrêt Porta Genova. J’ai accepté les signaux de karma et téléchargé l’application.

Le projet est italien. La fondatrice est Alessandra Faustini, née en 1989. Elle a expliqué que tout a commencé avec le confinement : « Quelque chose a changé, j’ai commencé à remarquer un sentiment commun d’inadéquation chez beaucoup de mes connaissances justement à cause des réseaux sociaux ». D’où le choix de l’audio : « C’est un médium intime qui redonne humanité à la communication numérique ». Les premiers pas sont les plus traditionnels. Vous téléchargez l’application, enregistrez votre email et votre numéro de téléphone, et construisez votre profil. Et puis vous commencez à écouter .

Le cercle des orateurs en herbe

Tout est question d’audio. Ils sont la seule chose qui peut être partagée avec d’autres utilisateurs, appelée plus fort. Je commence à faire défiler la page d’accueil. Les voyelles alternent les unes après les autres. Il y a des tapageurs qui adoptent déjà une démarche d’influenceur s’adressant à leur vaste audience : « Tu me demandes toujours comment je peux parler comme ça, maintenant je vais te répondre ». Je vérifie le profil, il a neuf abonnés. Premier arrivé premier servi.

D’autres bruyants, en revanche, se lancent dans des projets d’entraide : « Bonjour, à votre avis, qu’est-ce que la prise de conscience indique ? ». Et d’autres qui demandent à partager des détails privés en garant la voiture : « Parlez-moi des histoires d’amour qui vous ont le plus marqué dans votre vie ». S’ensuivent des secondes interminables où le smartphone cherche une place dans la poche.

Chaque audio apparaît sur l’application d’accueil avec un petit aperçu. Les messages peuvent être répondus avec un like ou en envoyant un commentaire audio. Alors parfois il arrive de se lancer dans des brins de réponses sur un même sujet. C’est souvent un risque. À la première réponse sur l’essence de la conscience, j’ai également appris où se trouve la clé pour passer à l’audio suivant.

Audios Whatsapp d’inconnus

Quand j’étais sur le point de fermer l’application, cependant, l’algorithme a commencé à me comprendre et m’a glissé quelques perles vraiment pas mal. Un internaute a partagé quelques secondes d’audio introduites par deux mots : « Bonjour, c’est le bruit de la mer… ». Et pendant quelques instants les vagues d’on ne sait quelle côte m’ont déplacé de mon bureau vers un appartement de la banlieue nord de Milan.

Et puis est venu l’audio d’une nana décrivant une bagarre entre chica mala provinciale. Je ne me souviens pas exactement du contenu, mais c’était amusant. À partir de là, l’audio s’est un peu amélioré et le plaisir était presque voyeuriste. C’était comme se faufiler d’un groupe WhatsApp à un autre, en capturant les audios que vous ne donnez habituellement qu’à des amis.

Le risque ClubHouse

Une soirée de répétition ne suffit pas. Aussi parce qu’il y a déjà eu un moment où une application entièrement basée sur l’audio est devenue virale en Italie. De plus. Je me souviens parfaitement de la photo prise en février 2021 alors que seuls les utilisateurs d’Apple pouvaient télécharger l’application. Ils ont continué à créer des « salles » sur n’importe quel sujet, chaque journaliste y passait au moins trois par jour. Sauf moi. Heureusement pour mon anxiété sociale, en un mois, plus personne ne se souciait de ClubHouse.

Les podcasts fonctionnent parce qu’ils peuvent être écoutés n’importe où, n’importe quand. Les salles du ClubHouse étaient en direct, et vous n’avez pas toujours une heure au milieu de la journée pour écouter quelqu’un déclamer sur une application. Loud est quelque chose de plus entre les deux. La structure est intéressante mais la communauté devra encore grandir pour qu’il y ait du contenu qui vaille la peine d’ouvrir l’application. Pour l’instant, il n’est pas mûr, et c’est peut-être pour cela que c’est le bon moment pour l’essayer.

