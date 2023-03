Pourquoi s’inquiéter de l’effondrement de la Silicon Valley Bank (maintenant qu’Elon Musk veut la racheter)

La Silicon Valley Bank était une banque incontournable pour le secteur des startups aux États-Unis. Son effondrement s’est déjà fait sentir sur plusieurs marchés, mais les conséquences ne font peut-être que commencer.

« Il s’agit d’un événement au niveau de l’extinction pour le monde des startups. Cela ramènera ce secteur et tout le monde de l’innovation dix ans en arrière. Peut-être même plus. » Garry Tan est le directeur général de Y Combinator, un incubateur de startups. Dans son interview au Washington Post il laisse toute l’inquiétude qui se crée autour de l’effondrement de la Silicon Valley Bank, la banque d’investissement au cœur du système financier des startups tech aux Etats-Unis. L’effondrement a été soudain. Fin décembre, les actifs de la banque avaient atteint une valeur totale de 209 milliards de dollars, tandis que les dépôts avaient atteint 175,4 milliards de dollars.

Ce n’était pas une banque pour les petits investisseurs. Ici, ils avaient leurs fonds, leurs startups et leurs entrepreneurs de l’industrie technologique. Tout le monde ne parle pas, aussi pour ne pas effrayer les clients. Mais certaines données commencent à apparaître. Roblox Corporation, la société qui produit le jeu vidéo du même nom, avait ici 150 millions de dollars. La plateforme de streaming Roku avait déposé 487 millions de dollars à la place.

Pourquoi la Silicon Valley Bank a-t-elle chuté

Deux facteurs ont déclenché l’effondrement de la Silicon Valley Bank. Le premier est la hausse des taux d’intérêt décidée par la Réserve fédérale début février, la huitième consécutive et le plus haut niveau jamais atteint depuis 2007. Lorsque le coût de l’argent augmente, surtout à ces niveaux, il devient plus difficile d’investir et de lever des fonds. faire des acquisitions.

Le deuxième facteur qui a conduit à l’effondrement concerne le marché des Big Tech qui a fait face à une crise financière sans précédent l’année dernière. Ces entreprises ont beaucoup grandi en 2020, notamment d’un point de vue financier. Le gros pari des investisseurs était qu’avec les confinements dus au Covid, le monde serait complètement digitalisé. Ce n’est pas exactement ce qui s’est passé.

Les actions des grandes technologies ont chuté, les perspectives de croissance se sont amenuisées, des licenciements massifs ont commencé et l’appétit des investisseurs pour le risque a donc diminué. Dans tout cela, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans les investissements technologiques, a payé plus que les autres banques. Après l’augmentation des taux d’intérêt, de nombreux clients ont commencé à se retirer pour récupérer leurs fonds.

La banque a eu des ennuis, a vendu des paquets d’obligations d’un milliard de dollars pour avoir de l’argent à distribuer à ceux qui avaient des comptes et a finalement dû annoncer une augmentation de capital. Le 9 mars, le dernier acte de la tragédie commence. Ceux qui avaient des comptes à la banque ont couru pour se retirer, les actions de la Silicon Valley Bank ont ​​chuté de 60% et finalement la banque s’est effondrée et a été mandatée par la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic).

Pourquoi l’effondrement de Silicon Valley Bank peut devenir un problème

Les comparaisons ne sont pas faciles. Dans l’actualité économique, les références au passé sont souvent recherchées pour éclairer certains événements et surtout pour anticiper leurs conséquences. Il y a la crise des subprimes de 2008, il y a la bulle Internet de 2000 et puis l’éternelle bulle tulipe de 1637. La vérité est que chaque événement a des caractéristiques très différentes et pour le moment il est difficile de comprendre exactement quel en est l’impact. de l’effondrement de Silicon Valley Bank sera.

Cependant, certains éléments peuvent déjà être extraits. Le premier concerne le système de démarrage technologique. Après un tel effondrement, tout le secteur risque de geler. Le coût de l’argent a déjà augmenté, même en Europe, et il pourrait devenir encore plus difficile de faire des rondes de financement pour créer de nouvelles entreprises dans le secteur de la technologie. Le temps de l’enthousiasme est révolu. Et même si tout cela devait rester cantonné au secteur technologique, ce n’est quand même pas bon signe.

Les startups ne se contentent pas de laisser les jeunes entrepreneurs prendre des photos Instagram avec leur Lamborghini de location. L’une des caractéristiques typiques des startups, en particulier dans le monde de la technologie, est qu’elles sont des moteurs d’innovation. Une startup apporte une nouvelle idée sur le marché, une grande entreprise l’achète et la développe. Parmi les nombreux exemples, citons PayPal, une société de paiement en ligne qui a été développée par un groupe d’investisseurs puis rachetée par eBay en 2002. D’où la dernière raison de s’inquiéter.

Le rôle d’Elon Musk

Parmi les investisseurs qui sont devenus riches grâce à la vente de PayPal et aux accords conclus en réinvestissant cet argent (connu sous le nom de PayPal Mafia) figurait également Elon Musk. En 1999, le futur homme le plus riche du monde avait commencé à s’intéresser au secteur de la banque en ligne et avait fondé le X.com qui ne décolle jamais. Et maintenant, Musk pourrait revenir à son ancien intérêt.

Peu de temps après l’annonce de la faillite de la Silicon Valley Bank, Min-Liang Tian, ​​​​fondateur et PDG de Razer, a tweeté : « Je pense que Twitter devrait acheter la Silicon Valley Bank et devenir une banque numérique. » La réponse d’Elon Musk est prête : « Je suis ouvert à ce projet ». La nouvelle a ébranlé les investisseurs de Tesla qui ont déjà vu des millions de leurs dollars brûlés tout au long de la phase au cours de laquelle Elon Musk a racheté Twitter.

