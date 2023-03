Depuis début mars 2023, une nouvelle étape de la directive sur l’écoconception est entrée en vigueur dans l’UE, qui, entre autres, réglemente plus strictement l’efficacité énergétique des écrans tels que ceux des téléviseurs. Cependant, à cause de cela, de faux rapports circulent. Car cela n’indique pas une interdiction de la vente de téléviseurs 8K ou même 4K.

Depuis combien de temps la directive sur l’écoconception existe-t-elle ?

La très controversée directive sur l’écoconception n’est pas « nouvelle ». Au contraire! Depuis 2005, la Commission européenne est autorisée à fixer les exigences écologiques pour certains groupes de produits pour les États membres de l’Union européenne. Ils comprennent des aspects allant de la fabrication du produit à son utilisation jusqu’à son élimination.

Les spécifications se trouvent dans la directive sur l’écoconception, qui a été adoptée dans sa forme la plus actuelle depuis mai 2021 et est désormais également applicable en Allemagne.

Quels sont les objectifs du règlement ?

L’objectif était et n’est pas seulement de réduire la consommation d’énergie – pour laquelle il existe de nouvelles classes d’efficacité énergétique depuis 2021. Au contraire, les produits doivent avoir une conception respectueuse de l’environnement. À quoi cela ressemble exactement est réglementé par diverses sous-ordonnances.

Par exemple, la directive sur l’écoconception s’applique à :

éclairage de bureau

Imprimante

moteurs électriques

la télé

Dispositifs de traitement image-son

lave-vaisselle

éclairage domestique

technologie de climatisation

photocopieuse

réfrigérateurs

Chargeur

moniteurs

alimentations

PC (de bureau/portable)

scanner

téléphone intelligent

aspirateur

comprimés

pompes de circulation

Ventilateurs

sèche-linge

Ou en bref : tout ce qui fonctionne à l’électricité doit répondre à certains critères. Celles-ci sont accessibles au public sur le site Web de l’Institut fédéral de recherche et d’essais sur les matériaux.

Qu’est-ce qui distingue la directive sur l’écoconception des classes d’efficacité énergétique ?

Ces étiquettes énergétiques sont normalisées dans toute l’UE – voici un exemple pour une machine à laver. Ils permettent une orientation rapide. (Avec du matériel de Pexels)

Les nouvelles classes d’efficacité énergétique à partir de 2021 sont principalement destinées à aider les clients dans leurs décisions d’achat. C’est à cela que sert l’étiquette énergétique révisée. En plus de la classification approximative, il y a – selon la catégorie de produit – des informations supplémentaires sur la consommation annuelle d’électricité et les données clés les plus importantes, par exemple la capacité utile et le volume d’un réfrigérateur.

La directive sur l’écoconception, en revanche, s’adresse principalement aux fabricants. Celles-ci ne devraient être autorisées à commercialiser pour les particuliers que des produits répondant à un cahier des charges strict. Outre l’efficacité énergétique, cela affecte principalement la durabilité :

Les produits doivent avoir une conception garantissant un remplacement aisé des composants. Par exemple, même les profanes devraient pouvoir remplacer une batterie de smartphone défectueuse ou épuisée sans avoir besoin d’outils spéciaux spécifiques au fabricant.

Pour une telle réparation, les fabricants doivent fournir des instructions de réparation et des pièces de rechange pendant au moins sept ans.

Les mises à jour logicielles devraient désormais être disponibles cinq ans après le lancement sur le marché et ne devraient pas affecter le matériel, c’est-à-dire les performances de l’accélérateur.

Les téléviseurs 4K et 8K sont-ils désormais interdits ?

Un sujet brûlant concernant la directive sur l’écoconception semble être les téléviseurs UHD ultra-haute définition modernes. Et ceux-ci montrent les faiblesses flagrantes de la conception des lignes directrices, qui conduisent finalement le projet bien intentionné à l’absurde.

On a souvent lu que la directive qui entrerait en vigueur entraînerait généralement une interdiction de vente des nouveaux téléviseurs 4K et 8K (notamment avec OLED).

Les téléviseurs 4K et 8K ne sont pas interdits en soi – bien que certains rapports suggèrent qu’ils le sont. (Photo : LG)

Ce n’est que partiellement correct. Il est vrai que la Commission européenne a redéfini l’efficacité énergétique de ces types de produits et met donc une pression massive sur les ingénieurs.

En fait, il n’existe actuellement aucun téléviseur 8K qui serait facilement conforme à la directive sur l’écoconception.

MAIS : Tout est dans les détails ! La page 20 (!) de la directive pertinente 2009/125/CE mentionne un point qui exempte de nombreux produits de la directive écoconception actuellement très controversée. Ils n’auraient alors plus besoin d’être faciles à réparer ni de répondre aux normes d’efficacité.

Ce petit passage sape puissamment la directive écoconception. (Avec matériel UE)

Parce que la directive ne s’applique qu’aux produits (et non aux catégories de produits, comme le pensent de nombreux éditeurs) dont le fabricant respectif vend 200 000 unités dans l’UE.

Compte tenu de la variété des téléviseurs et du marché très fragmenté, il est peu probable que les producteurs rencontrent des problèmes ici – de toute façon, selon le fournisseur et le marché, il existe généralement plusieurs révisions d’appareils légèrement modifiées avec différentes désignations de type en circulation pour un modèle de téléviseur . Cela indique qu’il est peu probable que les directives relatives au volume des échanges posent un véritable défi à un fabricant.

Un deuxième levier sont les paramètres du téléviseur à l’état de livraison. Les fabricants de téléviseurs les adaptent désormais de manière à répondre aux exigences d’efficacité énergétique. Ici, cependant, une barre de l’UE pourrait bientôt être proposée.

La directive écoconception met une pression douce sur les fabricants

Les consoles de jeux qui ont été vendues des millions de fois (dont il y a aussi des révisions de temps en temps), les smartphones ou autres appareils électroniques grand public sont clairement couverts par la directive sur l’écoconception.

Et c’est là que leurs atouts entrent en jeu. Quiconque pourra réparer sa Nintendo Switch à l’avenir sans avoir à compter sur des réparations coûteuses de la part du fabricant devrait préférer commander des pièces détachées plutôt que d’en acheter une nouvelle.

Quiconque peut remplacer l’écran de son smartphone parce que les pièces de rechange officielles et les instructions sont disponibles en ligne devrait également préférer une réparation après un écran brisé à un nouvel achat.

Le Fairphone 4 est un garçon modèle en matière de réparabilité. Si l’UE parvient à ses fins, il devrait être possible pour les non-professionnels de réparer les produits les plus vendus. (Photo : Fairphone)

Vous ne vous faites pas confiance pour réparer ? Même dans ce cas, la directive sur l’écoconception présente des avantages très clairs pour vous ! Enfin, les services de réparation (comme ceux proposés par Euronics pour de nombreuses catégories de produits) sont susceptibles d’étoffer leur catalogue de services du fait de la disponibilité des composants et des notices officielles.

Qui décide du contenu des directives ?

Maintenant que vous savez qu’il n’existe pas qu’une seule directive sur l’écoconception, il reste à clarifier : qui décide réellement de la manière dont les réglementations individuelles sont conçues pour telle ou telle catégorie d’appareils ?

En bref : des comités d’experts composés de représentants de la Commission européenne, des États membres de l’UE et des entreprises. Le processus lui-même est censé paraître neutre, a critiqué le député européen Holger Krahmer (FDP) en 2011. Cependant, étant donné que les négociations se déroulent à huis clos, beaucoup ne savent pas comment les réglementations individuelles sont élaborées.

La seule chose qui est claire, c’est qu’un cadre de référence est défini au préalable, pour lequel différentes études (préliminaires) doivent ensuite être menées, qui présentent in fine une recommandation d’orientation. Les étrangers ne savent toujours pas quels groupes influencent les décisions intermédiaires.

Ce que le Parlement européen – ici le siège à Strasbourg – discute avec l’économie reste caché. (Photo: Pexels / Artur Roman)

Aussi bien intentionnées que soient les directives d’éco-conception, la démarche a encore du rattrapage à faire en matière de transparence.

Le fait que l’UE n’ait à l’esprit que les interdictions à travers les lignes directrices sur l’éco-conception peut de toute façon être relégué au domaine des fables. En 2011, les auteurs d’une étude sur les cafetières à filtre à plaques chauffantes ont proposé que ces appareils soient progressivement supprimés d’ici 2018.

12 bonnes années plus tard, vous pouvez toujours les acheter – et les réparer vous-même, même en tant que profane, grâce à la directive sur l’écoconception. Ce sera probablement le cas pour les téléviseurs 4K et 8K à long terme. Malgré toute l’hystérie de la directive éco-conception.

