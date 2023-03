Une enzyme naturelle peut transformer l’hydrogène en électricité

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une enzyme récemment découverte pourrait ouvrir la voie à un tout nouveau type de source d’énergie propre. Trouvé dans les bactéries courantes, le composé peut essentiellement transformer une infime quantité de gaz en énergie électrique. Maintenant, nous avons juste besoin de comprendre comment produire l’enzyme en quantité suffisante.

Une équipe de chercheurs australiens a étudié la remarquable capacité d’une bactérie classée comme Mycobacterium smegmatis à survivre dans des conditions environnementales difficiles. Ils ont finalement découvert que le moteur principal des capacités de survie de la bactérie était une enzyme qu’ils ont nommée Huc, qui peut essentiellement convertir l’air en énergie électrique.

Les enzymes sont des protéines qui agissent comme des catalyseurs biologiques en accélérant les réactions chimiques. Nous savons depuis un certain temps que les bactéries peuvent utiliser les traces d’hydrogène dans l’air comme source d’énergie dans des environnements pauvres en nutriments, ont déclaré les chercheurs, les faisant croître et survivre dans des conditions difficiles comme les sols antarctiques, les cratères volcaniques et même le profondeurs océaniques.

Jusqu’à présent, cependant, nous ne savions pas exactement comment les bactéries pouvaient transformer l’hydrogène en énergie vitale. Dirigée par le Dr Rhys Grinter, l’équipe de chercheurs du Monash University Biomedicine Discovery Institute de Melbourne, en Australie, a réussi à découvrir et à étudier la structure chimique de Huc, l’enzyme consommatrice d’hydrogène qui soutient le métabolisme primitif de Mycobacterium smegmatis.

Il s’avère que Huc est un catalyseur « extraordinairement efficace » qui peut transformer l’hydrogène gazeux en courant électrique. Contrairement à toutes les autres enzymes et catalyseurs chimiques connus, ont expliqué les chercheurs, il consomme même de l’hydrogène en dessous des niveaux atmosphériques – « aussi peu que 0,00005% de l’air que nous respirons ».

En utilisant plusieurs méthodes d’analyse de pointe, l’équipe australienne a pu découvrir le schéma moléculaire de Huc pour l’oxydation de l’hydrogène atmosphérique. Les chercheurs ont découvert la structure atomique et les voies électriques, créant la structure enzymatique la plus résolue signalée à ce jour.

Ils ont également découvert que l’enzyme Huc purifiée peut être stockée pendant de longues périodes, car elle possède une structure chimique « étonnamment stable » qui peut être congelée ou même chauffée à 80 degrés Celsius. Dans tous les cas, l’enzyme conserve sa capacité à créer de l’énergie à partir des molécules d’hydrogène.

Dans leur étude, les chercheurs font clairement allusion à « l’oxydation atmosphérique de H2 » comme source possible d’énergie propre et durable sur le plan environnemental. Huc pourrait fonctionner comme une « batterie naturelle » pour produire un courant électrique soutenu à partir de l’air ou « d’hydrogène ajouté », a expliqué l’équipe. Maintenant, ils ont juste besoin de comprendre comment augmenter la production d’enzymes. Cela ne devrait pas être trop complexe, car les bactéries comme Mycobacterium smegmatis sont courantes et peuvent être cultivées en grande quantité.

