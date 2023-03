Apple pourrait lancer un HomePod repensé avec un écran de 7 pouces en 2024

En bref : Apple travaillerait sur une nouvelle version de son haut-parleur HomePod dans le cadre d’une stratégie de maison intelligente remaniée. Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo pense qu’un HomePod repensé avec un écran intégré de 7 pouces pourrait être dévoilé dès le premier semestre 2024. Kuo a déclaré que Tianma Microelectronics Co. sera le fournisseur exclusif d’Apple pour les écrans utilisés dans le nouveau HomePod. .

Cupertino espère apparemment qu’un HomePod avec un écran améliorera sa polyvalence, ce qui se traduira par une intégration plus étroite avec ses autres produits matériels.

Apple a présenté le premier HomePod 2017 et l’a lancé en février de l’année suivante. Les testeurs initiales étaient mitigées, ce qui a entraîné de faibles ventes dès le départ. Cela a finalement incité Apple à abandonner l’appareil en mars 2021 après le lancement du HomePod Mini plus petit et plus abordable.

Cependant, Apple n’était pas disposé à abandonner le HomePod pleine grandeur. Au début de cette année, la société a lancé une nouvelle version de son haut-parleur intelligent comprenant un woofer de 4 pouces avec un débattement de 20 mm ainsi qu’un ensemble de cinq tweeters à pavillon (chacun avec son propre aimant en néodyme) et un microphone interne d’étalonnage basse fréquence pour correction automatique des basses. Le HomePod de deuxième génération comprend également quatre microphones à champ lointain pour l’accès à Siri et prend en charge l’audio spatial via Dolby Atmos. Il est au prix de 50 $ moins cher que l’original, à 299 $.

Kuo pense que Tianma a une opportunité en or devant elle. En supposant que tout se passe bien avec les écrans du HomePod en développement, le fournisseur pourrait être appelé à fournir des dalles pour les futurs modèles d’iPad.

Kuo n’en a pas dit autant, mais il n’est pas exagéré d’imaginer qu’un HomePod équipé d’un écran prendrait en charge le multi-touch et serait probablement également équipé d’au moins une caméra. Si cela devait se concrétiser, cela pourrait défier des appareils similaires comme Echo Show et Meta Portal d’Amazon pour la part de marché.

