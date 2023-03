La barre des tâches de Windows 11 va récupérer les fonctions de Windows 10

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows 11, a été lancé avec des critiques sans fin. Certaines d’entre elles avaient du sens, comme nous priver du classique glisser-déposer vers la barre des tâches. D’autres étaient plus spécifiques à certains, comme le déplacement de la barre des tâches, bien que cela puisse aussi arriver. Et d’autres voulaient dissocier les applications et avoir des étiquettes, quelque chose que beaucoup utilisent et qui n’avait pas été envisagé.

Dissocier les applications et afficher les options de titre pourrait revenir à la barre des tâches

Maintenant, comme cela arrive souvent, nous avons appris que l’équipe Windows Insider pourrait envisager le retour de cette fonction. Les utilisateurs les plus nostalgiques aimaient avoir chaque fichier Word séparément ou chaque instance de l’explorateur de fichiers séparée. De plus, certains d’entre eux ont aimé voir le titre de chaque application.

???? Plus de signes d’une fonctionnalité permettant de choisir le comportement de regroupement des applications de la barre des tâches/l’affichage des étiquettes (en termes simples, ne jamais combiner revient) dans 25314, pourrions-nous enfin le voir bientôt ? Nouvelles chaînes : ‘Options pour regrouper des fenêtres similaires sur la barre des tâches’

« Afficher les étiquettes sur les broches de la barre des tâches » https://t.co/JN4XKSkIdA -PhantomOcean3???????? (@PhantomOfEarth) 9 mars 2023

Le problème avec tout cela, c’est que cela a brisé l’esthétique plus propre que Microsoft veut transmettre avec Windows 11. Et ils croyaient à Redmond que les utilisateurs s’habitueraient à travailler différemment. La réalité est que près de deux ans après le lancement de Windows 11, nous constatons que les gens n’ont pas voulu s’adapter.

Le géant de Redmond sait qu’il devra ensuite s’adapter à la barre des tâches renouvelée pour convaincre ces utilisateurs. Au final, les utilisateurs ont généralement raison et Microsoft est généralement assez compréhensif même si cela prend du temps. Nous verrons si cette mise à jour est disponible cette année ou si, au contraire, elle arrive en 2024. Ce qui est clair, c’est que la barre des tâches continue de récupérer toutes ses fonctions d’antan.

À l’heure actuelle, il y aurait peu de fonctions qui resteraient en attente dans Windows 11 pour être incorporées. Si l’un d’entre vous se souvient d’une fonction en attente, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires afin que nous puissions nous en souvenir.



