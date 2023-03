Parce qu’aujourd’hui nous célébrons le Mario Day, la journée dédiée à la célèbre icône de Nintendo

C’est une fête née spontanément, puis officialisée par Nintendo en 2016. Les célébrations pour l’occasion comprennent des fêtes costumées et des soirées jeux vidéo, ainsi qu’une série d’annonces du géant japonais.

Pour ceux qui sont fans de Super Mario, le 10 mars n’est pas n’importe quelle date. Au cours de la dernière décennie, cette journée a été renommée Mario Day, ou Mar10, en l’honneur du protagoniste du jeu vidéo le plus populaire de tous les temps. C’est une fête née spontanément, puis officialisée par Nintendo en 2016. Les célébrations pour l’occasion comprennent des fêtes costumées et des soirées jeux vidéo, ainsi qu’une série d’annonces du géant japonais. De grandes nouvelles sont attendues pour l’édition 2023 qui voit la collaboration avec Lego.

Le succès de Super Mario

Le Mar10 est une autre démonstration de l’immortalité d’un personnage comme Super Mario. Apparu pour la première fois en 1981 dans Donkey Kong dans le rôle de Jump Man, le Mario que nous connaissons tous a fait ses débuts en 1985 sur la Nintendo Entertainment System, la première console de salon commercialisée par la société japonaise. Cette fois, le sympathique plombier italien doit sauver la princesse Peach des désirs de Bowser. Une excuse pour commencer un voyage à travers huit mondes fantastiques, dont des goombas, des champignons, des boules de feu et bien plus encore.

Derrière tout cela se cache l’esprit brillant et rêveur de Shigeru Miyamoto, la personnalité emblématique de Nintendo. On lui doit d’autres icônes encore puissantes aujourd’hui telles que The Legend of Zelda et Star Fox. Mais Super Mario reste celui qui a réussi à dépasser le monde du jeu, se taillant une place d’honneur dans l’imaginaire pop mondial. Peut-être que seule Lara Croft, l’héroïne de Tomb Raider, a réussi à faire de même.

SUPER MARIO BROS. FILMS | Une scène de la bande-annonce

Un charme intemporel, qui parvient à conquérir génération après génération, grâce à la capacité de savoir se renouveler au fil des années sans jamais renoncer à son essence authentique. En quarante ans, Mario est apparu dans environ 200 jeux vidéo. Il est devenu le héros d’une série animée de 1986 et de deux films, le flop de 1993 avec Bob Hoskins et John Leguizamo et le nouveau à venir avec Chris Pratt. Un parc d’attractions entier lui est dédié, le Super Nintendo World à Osaka, et Shinzo Abe s’en est inspiré pour annoncer les JO de Tokyo. En d’autres termes, Super Mario n’est pas seulement un souvenir d’enfance lié aux jeux vidéo, mais un symbole intergénérationnel capable de conquérir le cœur de millions de personnes. Le Mar10 en est une démonstration incroyable.

