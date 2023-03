Meta ramène Messenger sur l’application mobile Facebook

Quelque chose à espérer : pouvoir envoyer des messages à des amis depuis l’application mobile de Facebook était l’une de ses meilleures fonctionnalités, mais la société a supprimé cette fonction il y a près de neuf ans, transformant Messenger en une application distincte. Pour ceux qui aspirent aux jours d’une seule application où vous pouvez parcourir les flux et discuter avec des amis, Meta a de bonnes nouvelles : les deux services se réunissent.

Meta a fait cette annonce dans un article célébrant le jalon où Facebook a atteint un niveau record de 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. Le message semble principalement axé sur l’assurance aux gens que « contrairement aux rapports, Facebook n’est pas mort ni mourant, mais en fait vivant et prospère ».

Il semble que Meta pense que la nouvelle du retour de Messenger sur l’application principale de Facebook ne vaut qu’une seule phrase au fond de la publication. Il indique que la possibilité d’accéder à la boîte de réception Messenger depuis Facebook est en cours de test et que les tests seront bientôt étendus. Nous ne savons toujours pas si Messenger sera également ramené à la version navigateur mobile de Facebook.

« En fin de compte, nous voulons qu’il soit facile et pratique pour les gens de se connecter et de partager, que ce soit dans l’application Messenger ou directement dans Facebook », a écrit Tom Alison, leader de Facebook.

Lorsque Facebook (comme on l’appelait encore à l’époque) a décidé de séparer Messenger de l’application principale en 2014, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que « notre objectif est de concentrer les efforts de développement pour faire de Messenger la meilleure expérience de messagerie mobile possible et d’éviter la confusion d’avoir expériences de messagerie mobile Facebook distinctes. »

Les rapports selon lesquels Messenger revenait sur l’application Facebook existent depuis 2019, lorsque la chercheuse d’applications Jane Manchun Wong a repéré des tests. Il y a eu plusieurs rapports sur la fonctionnalité testée plus récemment également.

Alison écrit que ramener Messenger sur l’application Facebook « permettra aux gens de partager plus facilement ce qu’ils découvrent sur Facebook via la messagerie, quand, où et comment cela répond à leurs besoins, sans avoir besoin de passer à une autre application », ce qui ressemble à Meta fait le changement pour concurrencer TikTok, qui a une fonction de messagerie intégrée.

Une grande partie du message de Meta semble argumenter de manière défensive contre les informations selon lesquelles Facebook a perdu sa couronne en tant que site de médias sociaux numéro un et a la réputation d’être la plate-forme des « personnes âgées ». C’est certainement le cas pour les adolescents, qui préfèrent YouTube, TikTok, Snapchat et Instagram au réseau social, bien que selon le New York Times, de nombreux utilisateurs d’Instagram de la génération Z ignorent que leurs publications apparaissent sur Facebook.

