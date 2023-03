Microsoft affirme que Bing a dépassé les 100 millions d’utilisateurs pour la première fois, grâce à son chatbot AI

En bref : Le moteur de recherche Bing a longtemps été la punchline de nombreuses blagues, mais grâce au lancement de son chatbot AI, le produit de Microsoft pourrait ne plus être la risée bien longtemps. Selon le géant de Redmond, Bing compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pour la première fois de son histoire.

Cela fait un peu plus d’un mois que Microsoft a annoncé son nouveau moteur Bing alimenté par une version de la même IA derrière ChatGPT. La version mise à jour est capable de fournir des résultats plus pertinents, de les résumer à partir de plusieurs sources et d’affiner les réponses, entre autres choses.

Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft pour la vie moderne, la recherche et les appareils, écrit que grâce à une augmentation des chiffres résultant du nouveau chatbot, Bing a dépassé pour la première fois 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, dont un tiers sont nouveaux sur Bing.

« Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique de combiner Recherche + Réponses + Chat + Création en une seule expérience », a écrit Mehdi.

En plus des utilisateurs quotidiens supplémentaires, Bing voit son engagement augmenter à mesure que de plus en plus de personnes effectuent des recherches quotidiennes. Microsoft affirme qu’il y a deux facteurs responsables de cette hausse. Le premier est le nombre croissant de personnes utilisant Edge. Comme Bing, le navigateur a été moqué sans pitié pendant longtemps après son lancement, mais cela a commencé à changer lorsqu’il est passé à la version basée sur Chromium. Mehdi s’attend à ce que les nouvelles fonctionnalités de Bing et Edge AI amènent encore plus d’utilisateurs sur son navigateur.

Le deuxième facteur serait l’introduction du modèle Prometheus AI, qui, selon Mehdi, a amélioré la qualité des résultats de recherche de Bing.

L’IA de chat de Bing s’avère populaire. Environ un tiers des utilisateurs de l’aperçu quotidien du moteur de recherche utilisent Chat tous les jours. Microsoft voit environ trois chats par session, avec plus de 45 millions de chats au total depuis le début de l’aperçu. De plus, 15% de toutes les sessions Bing Chat impliquent des personnes utilisant l’IA pour générer de nouveaux contenus.

La nouvelle application Bing Mobile a également augmenté le nombre d’utilisateurs du moteur de recherche, avec six fois plus d’utilisateurs actifs quotidiens par rapport aux niveaux de pré-lancement.

Mehdi admet que Bing est toujours un petit acteur à part à un chiffre sur le marché des moteurs de recherche. Selon Statista, il détient 8,85 % du marché mondial des ordinateurs de bureau, contre près de 85 % pour Chrome. Mais l’exécutif de Microsoft dit qu’il se sent toujours « bon d’être à la danse ». Mais Bard, l’IA de chat de Google, gâchera-t-elle la fête à son arrivée ? Cela peut dépendre de la mesure dans laquelle Google améliore ses performances ; Bard a donné des réponses inexactes lors de sa première démo le mois dernier.

