Le vieux téléphone dans la main de Chiara Ferragni ? Ce n’est pas seulement un accessoire, mais le symbole d’une guerre contre les réseaux sociaux

Il est étrange de voir un motorola RAZR V3 de 2004 entre les mains de la reine d’Instagram, surtout maintenant que les téléphones à clapet sont devenus un moyen de s’éloigner des histoires, des bobines et des publications.

Le dernier cliché posté par Chiara Ferragni est un look nostalgique des années 2000. Cependant, il y a un détail : un motorola RAZR V3. Ce n’est probablement qu’un accessoire pour rappeler une icône du début du siècle. Cependant, le téléphone à clapet n’est plus seulement une tendance, mais le symbole d’une guerre générationnelle contre les réseaux sociaux. En effet, derrière l’obsession des années 2000 se cache toute l’intolérance de la génération Z pour les histoires de voyeurisme, les goûts dopaminergiques, l’obligation morale de trouver du contenu même un mercredi soir anonyme. C’est ainsi qu’une renaissance esthétique et morale de ces années insoupçonnées et maladroites faites de velours, de strass, de lapins playboy commence à partir de téléphones à film. On ne le savait pas encore mais c’était un point de non-retour, c’était les années avant les réseaux sociaux.

Oui, c’est né comme une tendance, mais cela se transforme en une protestation, un exorcisme contre le présent hyperconnecté, avec des adolescents américains qui achètent des Tracphones à 19,99 $ pour se sentir libres et des groupes luddites qui fondent des clubs pour combattre les iPhones. « On a compris que toutes nos peines sont passées par là » disent-ils sur TikTok, puis ils interrompent la ligne, et le silence arrive loin des réseaux sociaux qui envoient des notifications aux smartphones abandonnés dans les chambres le samedi soir.

Au-delà du regard de Chiara Ferragni

Toutes les indications du look de Ferragni suggèrent que le téléphone à clapet n’est rien de plus qu’un élément supplémentaire pour restaurer cette atmosphère du tournant du siècle. Du sac Prada Moon en cuir nappa rose, réédition d’un célèbre modèle de 2002, à la minijupe taille basse avec le sweat court en velours. Les lunettes sont aussi un pas en arrière dans le temps. Le Motorola RAZR V3 qui accompagne la tenue n’est pas choisi au hasard, le téléphone portable de 2004 est l’un des plus vendus de tous les temps (130 millions d’appareils achetés), au moment de son lancement c’était le téléphone le plus fin disponible sur le marché, et avait sauvé l’entreprise après une sécheresse créative, devenant ainsi une icône mondiale de la nouvelle génération de téléphones mobiles. Très probablement, le prototype entre les mains de Ferragni n’a même pas de sim. Pourtant, le téléphone portable est devenu un emblème de contestation contre les réseaux sociaux et il est un peu étrange que ce soit la reine d’Instagram qui le tienne à la main.

La nouvelle mode n’est pas à l’abri des célébrités qui utilisent le film phone pour s’éloigner des réseaux sociaux, d’ailleurs la chanteuse Camilla Cabello a tweeté : « I’m the revolution. I’m from the flip phone team, peut-être que je peux écrire l’hymne « . L’actrice Dove Cameron a plutôt expliqué: » J’ai réalisé que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux, et c’était vraiment mauvais pour moi, c’était trompeur. Maintenant, j’ai trouvé un petit téléphone à clapet des années 90, Matrix-y, j’ai un numéro séparé. » sur TikTok, de plus en plus d’utilisateurs se filment en déballant le boîtier d’un téléphone à clapet, vantant l’esthétique floue de l’appareil photo de mauvaise qualité et choisissant des coques colorées pour leurs téléphones vintage.

Au lieu de cela, tous les dimanches sur les marches de la bibliothèque centrale de Grand Army Plaza à Brooklyn, les membres du Luddite Club se réunissent, un groupe de lycéens qui promeut un style de vie d’auto-libération des médias sociaux et de la technologie. « Quand j’ai reçu mon téléphone à clapet, les choses ont changé instantanément », a expliqué Lola, membre du Luddite Club, au New York Times. « J’ai commencé à utiliser mon cerveau. Ça m’a fait m’observer, j’ai essayé d’écrire un livre ».

nostalgie des années 2000

Non seulement les téléphones à clapet, mais aussi les appareils photo numériques, les iPod, sont devenus les totems d’une époque révolue qui fascine GenZ. Les photos prises sont partagées sur TikTok, et sur Instagram accompagnées du hashtag #digitalcamera, qui cumule désormais plus de 184 millions de vues. Elles semblent provenir d’une autre époque, la date marquée en orange phosphorescent en bas à droite est la seule trace contemporaine dans le cliché. Sur eBay, les recherches pour « appareil photo numérique » ont augmenté de 10 % entre 2021 et 2022, les recherches pour « Nikon COOLPIX » ont augmenté de 90 %.

Sur TikTok, sont également apparues de nombreuses vidéos expliquant comment transformer son smartphone en iPod. Tiktoker EllyAwesomeTech a partagé toutes les instructions pour écouter de la musique sur les réseaux sociaux comme en 2001 : « Douce nostalgie, l’iPod est de retour. Vous pouvez télécharger une application qui donne à votre iPhone l’impression d’être un iPod. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :