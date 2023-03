Après les modifications apportées au programme Windows Insider, la première version de la série 23000 arrive sur le canal Dev. Plus précisément, nous parlerons de Windows 11 Build 23403. Cependant, avant d’y entrer, il y a plusieurs choses que nous devons prendre en considération.

Si vous étiez sur la version 25309 et que vous n’aviez pas basculé vers Canary Channel, vous ne recevrez pas cette version car elle est inférieure à la version que vous utilisez. Cependant, Microsoft travaille toujours sur la migration et vous recevrez la dernière version de canal Canary disponible. Une autre option consiste à effectuer une nouvelle installation de Windows 11 et à rejoindre à nouveau le canal de développement.

Les initiés des canaux Release Preview et Beta peuvent passer au canal Dev pour recevoir la Build 23403 sans aucun problème.

Quoi de neuf dans Windows 11 Build 23403

Les sous-titres en direct atteignent plus de langues

Les sous-titres en direct aident tout le monde et les personnes sourdes ou malentendantes à lire les sous-titres en direct dans leur langue maternelle. La première version des sous-titres en direct dans la mise à jour Windows 11 2022 offrait des sous-titres en anglais, avec un accent sur l’anglais (États-Unis).

Dans cette version, les sous-titres en direct proposent également des sous-titres en chinois (simplifié et traditionnel), français, allemand, italien, japonais, portugais (Brésil), Français et autres dialectes anglais. Ils ajouteront plus de langues au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.

Pour commencer, les sous-titres en direct peuvent être activés avec le raccourci clavier WIN + Ctrl + L, ou à partir du menu déroulant d’accessibilité dans les paramètres rapides. Lors de la première activation, Live Captions vous invite à télécharger la prise en charge de la reconnaissance vocale nécessaire pour activer les sous-titres sur votre appareil.

Si la prise en charge de la reconnaissance vocale n’est pas disponible dans votre langue Windows préférée ou si vous souhaitez une prise en charge dans d’autres langues, vous pouvez télécharger la prise en charge de la reconnaissance vocale pour les sous-titres en direct dans Paramètres > Heure et langue > Langue et région.

Clés d’accès dans l’explorateur de fichiers

Windows 11 affichera les raccourcis clavier dans le menu contextuel XAML de l’explorateur de fichiers. Ces raccourcis permettent aux utilisateurs du clavier d’exécuter la commande directement à partir du menu contextuel. Chaque touche correspond à une lettre du nom d’affichage de la commande. Cela rend l’explorateur de fichiers plus accessible.

Recommandations de fichiers dans l’Explorateur de fichiers

Les recommandations de fichiers arrivent sur la page d’accueil de l’explorateur de fichiers pour afficher le contenu le plus pertinent en un coup d’œil. Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs connectés avec un compte Azure Active Directory (AAD). Les fichiers recommandés seront associés à ce compte.

Améliorations de l’accès vocal

La page d’aide des commandes de l’application Voice Access a été entièrement repensée pour en faciliter l’utilisation et la compréhension. La barre de recherche permet aux utilisateurs de trouver rapidement des commandes et les différentes catégories fournissent des conseils supplémentaires. Chaque commande a maintenant une description et des exemples de ses variations, ce qui la rend plus facile à comprendre et à utiliser.

Vous pouvez accéder à la page d’aide des commandes depuis Aide > Afficher toutes les commandes dans la barre d’accès vocal ou utiliser la commande vocale « que puis-je dire ».

Veuillez noter que la page d’aide repensée de l’application dans l’accès vocal peut ne pas inclure toutes les commandes et les informations supplémentaires peuvent être inexactes. Nous prévoyons de le mettre à jour dans les futures versions. Pour une liste complète des commandes d’accès vocal et des informations supplémentaires à leur sujet, nous vous recommandons de consulter les informations de Microsoft.

L’accès vocal est disponible dans les dialectes anglais : nous avons étendu l’accès vocal pour prendre en charge d’autres dialectes anglais, tels que l’anglais – Royaume-Uni, l’anglais – Inde, l’anglais – Nouvelle-Zélande, l’anglais – Canada, l’anglais – Australie.

Lorsque vous activez l’accès vocal pour la première fois, vous serez invité à télécharger un modèle vocal pour activer la reconnaissance des données vocales sur l’appareil. Si Voice Access ne trouve pas de modèle vocal correspondant à votre langue d’affichage, vous pouvez utiliser l’accès vocal anglais – américain.

Vous pouvez toujours changer la langue en accédant à Paramètres > Langue dans la barre d’accès vocal.

Paramètres du clavier tactile mis à jour

Microsoft a mis à jour les paramètres du nouveau clavier tactile qui remplace la case à cocher « Afficher le clavier tactile lorsqu’aucun clavier n’est connecté » dans Paramètres > Région et langue > Saisie > Clavier tactile. Maintenant, un menu déroulant s’affiche avec trois options :

« Jamais » supprime le clavier tactile même lorsqu’aucun clavier n’est connecté.

« Lorsqu’aucun clavier n’est connecté » affichera le clavier tactile uniquement lorsque l’appareil est utilisé comme tablette sans le clavier connecté.

« Toujours » affichera le clavier tactile même lorsque le clavier est connecté.

Prise en charge du narrateur dans Outlook

Le narrateur recevra désormais des mises à jour pour prendre en charge Outlook au démarrage. Cela permettra à l’expérience Narrator for Outlook d’être mise à jour à partir du Microsoft Store. Pour le moment, cette modification n’est prise en charge qu’en anglais américain. Plus de langues seront prises en charge dans les prochaines versions.

Mode kiosque multi-applications

Le mode kiosque multi-applications est une fonctionnalité de Windows 11 qui permet à l’administrateur informatique de sélectionner un ensemble d’applications autorisées à s’exécuter sur l’appareil, tandis que toutes les autres fonctionnalités sont bloquées. Cela vous permet de créer plusieurs applications différentes et d’accéder aux paramètres pour différents types d’utilisateurs, le tout sur un seul appareil. Certaines personnalisations de verrouillage incluent :

Limiter l’accès aux paramètres, sauf pour les pages sélectionnées (par exemple, Wi-Fi et luminosité de l’écran)

Verrouillez le menu Démarrer et affichez uniquement les applications autorisées.

Bloquez les notifications et les popups indésirables.

Ce mode est idéal pour les cas où plusieurs utilisateurs doivent utiliser le même appareil. Cela inclut les travailleurs de première ligne, les appareils en magasin, la formation et les tests.

Le mode kiosque peut actuellement être activé à l’aide de PowerShell et WMI Bridge, avec la prise en charge d’Intune/MDM et la configuration du package d’approvisionnement à venir.

Pour configurer à l’aide de WMI, suivez ces instructions. L’utilisation de l’exemple XML de Windows 10 activera la fonctionnalité, mais entraînera un menu Démarrer vide. Pour remplir le menu Démarrer avec vos applications, suivez ces instructions pour générer la liste des applications épinglées, puis ajoutez-la à votre fichier XML après avoir fermé la section StartLayout, comme ceci :

< ![CDATA[ <em>Tu JSON aquí </em>]]>

Modifications et améliorations de la version 23403

Général

Les utilisateurs verront désormais un bouton « Copier » pour copier rapidement les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) dans les notifications des applications installées sur le PC ou des téléphones liés au PC. Nous faisons de notre mieux pour déterminer si une notification a un code d’authentification, mais veuillez fournir des commentaires si nous commettons une erreur ou manquons le code dans une notification.

Barre des tâches et barre d’état système

Ajout d’un statut VPN qui peut être vu dans la barre d’état système lorsqu’il est connecté à un profil VPN reconnu. L’icône VPN, un petit bouclier, sera superposée dans la couleur d’accentuation du système sur la connexion réseau active.

Rechercher dans la barre des tâches

La zone de recherche de la barre des tâches sera plus claire lorsque Windows est défini sur un mode de couleur personnalisé. Plus précisément, si le mode Windows 11 est sombre et que le mode application est clair dans Paramètres > Personnalisation > Couleurs, vous verrez un champ de recherche plus clair dans la barre des tâches.

Entrée

Le moteur de reconnaissance du clavier d’écriture manuscrite chinois simplifié a été mis à jour pour être plus rapide et plus précis, ainsi que pour prendre en charge les caractères définis dans GB18030-2022. Actuellement, il est possible d’écrire des caractères en GB18030-2022 Niveau 2 et certains des caractères en GB18030-2022 Niveau 1 dans le panneau d’écriture manuscrite ou directement dans le champ de texte lorsqu’il est pris en charge.

Paramètre

Cliquez avec le bouton droit sur une application Win32 dans le menu Démarrer ou Rechercher et cliquez sur « Désinstaller » pour accéder à l’application Paramètres pour supprimer l’application.

Correction de bugs de la Build 23403

Rechercher dans la barre des tâches

Correction d’un problème de rendu lors de l’utilisation du telcaod tactile dans le champ de recherche.

Correction d’un problème où un double-clic sur le résultat de recherche en vedette le faisait disparaître.

Correction d’un problème où le champ de recherche disparaissait au hasard.

Correction d’un problème où les icônes de recherche tournaient de manière incorrecte lors de l’utilisation des langues RTL.

Correction d’un problème qui faisait clignoter le texte lorsqu’il était tapé dessus.

Correction d’un problème où le champ de recherche disparaissait sur un moniteur lors de l’utilisation de plusieurs moniteurs.

Divers correctifs ont été apportés aux paramètres de recherche dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème sous-jacent qui provoquait l’apparition inattendue de l’explorateur de fichiers au premier plan.

bugs connus

Navigateur de fichiers

Les initiés qui ont des clés d’accès dans l’explorateur de fichiers :

Les touches d’accès apparaîtront de manière incohérente si aucun bouton n’a été enfoncé. Appuyer sur un bouton les fera disparaître.

Les initiés rencontreront des problèmes avec les commandes suivantes dans les recommandations de l’explorateur de fichiers :

Cliquez sur Partager pour afficher la boîte de dialogue Partage Windows (pas OneDrive).

Cliquer sur « Ouvrir l’emplacement du fichier » fera apparaître une boîte de dialogue d’erreur qui peut être facilement contournée.

Cliquer sur « Supprimer de la liste » n’effectuera aucune action.

sous-titres en direct

Sur les appareils ARM64, la prise en charge améliorée de la reconnaissance vocale via les paramètres de région et de langue nécessitera le redémarrage des sous-titres en direct si vous changez de langue à partir du menu de langue des sous-titres en direct.

Les sous-titres en direct pour le chinois traditionnel ne fonctionnent pas sur les appareils Arm64.

Certaines langues affichées dans les paramètres Région et Langue indiqueront qu’elles disposent de la reconnaissance vocale, mais ne prendront pas en charge les sous-titres en direct.

L’ajout d’une langue via les paramètres de région et de langue peut masquer l’installation de la fonctionnalité et ne pas voir l’installation de « Reconnaissance vocale améliorée » terminée. Si c’est le cas, il peut y avoir un délai inattendu avant que le programme d’installation ne le détecte et vous permette de continuer.

Les performances des sous-titres peuvent être dégradées dans les langues autres que l’anglais et perdre le filtrage des langues, ce qui indique que des sous-titres incorrects peuvent être affichés.

accès vocal

La page d’aide intégrée à l’accès vocal repensée peut ne pas afficher toutes les commandes et les informations supplémentaires peuvent être incorrectes.

