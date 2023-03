Microsoft Bing dépasse les 100 millions d’utilisateurs quotidiens grâce au chat en intelligence artificielle

Jusqu’à très récemment, Microsoft Bing semblait être un service secondaire pour l’entreprise dirigée par Satya Nadella. Cependant, les investissements de Microsoft dans OpenAI et l’irruption de ChatGPT ont donné une seconde vie au moteur de recherche grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Depuis lors, le service a connu une croissance phénoménale malgré le statut bêta fermé du chat conversationnel. Les premières données publiées par Microsoft indiquent qu’un million de personnes s’étaient inscrites en seulement 48 heures pour tester le nouveau Bing basé sur GPT-4. Maintenant, un mois après son lancement, nous avons de nouveaux chiffres.

Yusuf Mehdi a annoncé que le moteur de recherche Bing avait dépassé les 100 millions d’utilisateurs quotidiens pour la première fois de son histoire. Les données sont encourageantes, puisqu’elles ne parlent pas d’utilisateurs actifs, mais d’utilisateurs quotidiens. N’oubliez pas que chaque entreprise mesure les utilisateurs actifs avec des mesures différentes, ce qui n’est pas le cas avec les utilisateurs quotidiens.

Les nouveaux utilisateurs du service ont ouvert 45 millions de sessions de chat depuis le lancement de Bing Chat AI. De plus, un tiers des utilisateurs qui font partie de l’avant-première l’utilisent au quotidien, démontrant que l’intelligence artificielle n’est pas un feu de paille et qu’elle est un allié de poids lorsqu’il s’agit d’effectuer des recherches.

Nous sommes ravis d’annoncer qu’après des années de progrès constants et alimentés par un peu plus d’un million d’utilisateurs de Bing Preview, nous avons dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs. C’est un nombre étonnamment remarquable, et pourtant nous sommes conscients que nous sommes toujours un petit joueur à un chiffre.