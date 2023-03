La build 25314 lance le canal Windows Insider Canary

Il y a quelques jours, l’équipe Windows Insider a annoncé un remodelage des canaux de service de Windows 11. Ainsi, ils ont lancé Canary Channel, dans lequel ils vont tester des changements profonds liés au noyau, aux API et à d’autres fonctionnalités du système d’exploitation. . En effet, on peut penser qu’ils viennent tester les fondations du futur Windows 12.

Ces versions ne seront pas chargées de documentation comme les canaux Dev, Beta et Release Preview. Microsoft ne documentera que les modifications plus visuelles incluses dans ces versions. Maintenant, pour lancer Canary Channel, nous allons parler de Windows 11 Build 25314.

Quoi de neuf dans Windows 11 Build 25314

Clés d’accès dans l’explorateur de fichiers

Windows 11 affichera les raccourcis clavier dans le menu contextuel XAML de l’explorateur de fichiers. Ces raccourcis permettent aux utilisateurs du clavier d’exécuter la commande directement à partir du menu contextuel. Chaque touche correspond à une lettre du nom d’affichage de la commande. Cela rend l’explorateur de fichiers plus accessible.

Recommandations de fichiers dans l’Explorateur de fichiers

Les recommandations de fichiers arrivent sur la page d’accueil de l’explorateur de fichiers pour afficher le contenu le plus pertinent en un coup d’œil. Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs connectés avec un compte Azure Active Directory (AAD). Les fichiers recommandés seront associés à ce compte.

Activer la protection LSA après la mise à niveau

La protection de l’autorité de sécurité locale (LSA) aide à protéger le vol des mots de passe et des informations d’identification utilisés pour la connexion en empêchant l’exécution de code non autorisé dans le processus LSA. Avec cette mise à jour, le système auditera pendant un certain temps les éventuelles incompatibilités avec la protection LSA. S’ils ne sont pas détectés, il sera automatiquement activé.

Prise en charge du narrateur dans Outlook

Le narrateur recevra désormais des mises à jour pour prendre en charge Outlook au démarrage. Cela permettra à l’expérience Narrator for Outlook d’être mise à jour à partir du Microsoft Store. Pour le moment, cette modification n’est prise en charge qu’en anglais américain. Plus de langues seront prises en charge dans les prochaines versions.

Modifications et améliorations dans Windows 11 Build 25314

Pour améliorer la sécurité de Windows 11, le protocole Remote Mailslot est désactivé par défaut avec cette version. Le protocole hérité Remote Mailslot n’est pas fiable, non sécurisé et unidirectionnel entre le client et le serveur, et a été introduit dans Windows NT 3.1. Si une application tente d’ouvrir une session Remote Mailslot via SMB, vous obtiendrez les erreurs suivantes :

3025 ERROR_REMOTE_MAILSLOTS_DEPRECATED

« L’opération demandée a échoué. Les fentes de messagerie distantes ont été supprimées. »

Si votre application utilise toujours ce protocole, il doit être mis à jour. Remote Mailslot n’est pas sécurisé et ne doit en aucun cas être utilisé. Si vous devez l’activer temporairement, utilisez cette commande dans une console PowerShell élevée :

Set-SmbClientConfiguration -EnableMailslots $true

