Trivia : Combien de sites Web sont sur Internet ?

En mars 2023, la surface de recherche Internet abritait environ 5,3 milliards de pages selon worldwidewebsize.com, dont les chercheurs arrivent à ce chiffre en exécutant des recherches Google, Yahoo et Bing sur un ensemble de 50 mots connus pour être utilisés a nombre spécifique de fois dans l’impression.

Par exemple, « le » serait contenu dans 67,61 % de tous les documents, de sorte que le nombre de résultats contenant ces mots cibles peut être utilisé pour extrapoler la taille totale d’un moteur de recherche et donc du Web.

Curieusement, le Web « indexé » a culminé au début de 2020, mais sa taille a depuis diminué, peut-être parce que les index des moteurs de recherche ont supprimé des millions de pages de spam qui sont désormais pratiquement enterrées.

En ce qui concerne le trafic, selon le rapport Internet annuel de Cisco, on estime qu’Internet a dépassé 1 zettaoctet par an en 2016 et était en passe de dépasser plus de 4 zettaoctets d’ici 2022, un chiffre que nous soupçonnons d’avoir été atteint avant d’envisager le travail/l’étude -des arrangements à domicile qui étaient nécessaires en 2020. Un dernier fait intéressant : le nombre d’appareils connectés triplera la population mondiale d’ici 2023.

