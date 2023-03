Google I/O 2023 aura lieu le 10 mai et sera diffusé en ligne gratuitement

En bref : la conférence annuelle des développeurs d’E/S de Google doit débuter le 10 mai depuis l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, en Californie. La keynote sera animée devant un public limité en direct, nous dit-on, mais tout le monde est invité à regarder en ligne gratuitement.

Avant la pandémie, I/O était un événement de plusieurs jours avec un discours accrocheur et des prix de billets élevés. Covid-19 a incité le titan de la technologie à annuler entièrement l’événement en 2020. Un an plus tard, I/O est revenu en tant que vitrine virtuelle avant d’accueillir un public limité en 2022.

Google n’a pas encore dit de quoi il prévoyait de discuter lors de l’I/O 2023, mais nous pouvons faire quelques suppositions éclairées. L’intelligence artificielle est partout ces derniers temps et vous pouvez parier que Google cherchera à l’intégrer dans autant de produits que possible. Recherchez également une mise à jour sur le chatbot AI de Google, Bard, c’est-à-dire si nous n’entendons pas quelque chose plus tôt.

Ravi que cette année #GoogleIO sera le 10 mai, en direct de l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View et en ligne sur https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 – Sundar Pichai (@sundarpichai) 7 mars 2023

Google a présenté Bard début février, mais un faux pas de la porte l’a laissé avec un œuf sur le visage. Ce n’était pas le seul, cependant, car le chatbot Bing de Microsoft a traversé sa propre saga embarrassante et s’est même avéré sensible aux attaques par injection rapide.

Il est presque certain que nous entendrons également beaucoup parler de la prochaine version d’Android et peut-être du prochain Pixel 7a.

Les rumeurs suggèrent que le prochain combiné Pixel d’entrée de gamme de Google pourrait être livré avec un panneau AMOLED 1080p, 90Hz et être alimenté par le même SoC Tensor G2 utilisé dans le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. D’autres avantages incluraient un capteur d’image IMX787 de 64 mégapixels de Sony aux côtés d’un Sony IMX712 de 13 mégapixels pour l’appareil photo ultra-large. En supposant qu’il n’y ait pas d’ajustement de prix, il commencera probablement autour de la même marque de 450 $ que le Pixel 6a.

Les parties intéressées peuvent s’inscrire à l’événement sur le portail I/O de Google. L’inscription n’est pas nécessaire pour voir les keynotes et les sessions, mais elle vous tiendra au courant de la planification et d’autres nouvelles pertinentes pour les développeurs.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :