Prochain MacBook Air, y compris un nouveau modèle de 15 pouces, doté d’une puce M3 à 8 cœurs

Récapitulatif : Nous sommes maintenant fermement ancrés en 2023, et le moulin à rumeurs Apple est entré en surmultipliée. En janvier, Mark Gurman de Bloomberg a partagé des informations privilégiées concernant les plans Mac de Cupertino auxquels 9to5Mac a récemment ajouté.

Selon les sources de la publication, Apple travaille sur de nouveaux modèles de MacBook Air 13 pouces et 15 pouces qui seront alimentés par sa propre puce M3. Les ordinateurs portables ne seront configurables qu’avec la puce M3 standard à huit cœurs, et non avec des déclinaisons Pro plus puissantes avec un nombre de cœurs plus élevé ou des vitesses de fréquence plus rapides.

Ailleurs, des sources sont convaincues qu’Apple ignorera le M2 pour sa gamme iMac et passera directement aux modèles mis à niveau avec le M3. Un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme, nommé J504, serait également en préparation.

Le M3 d’Apple arrivera sur un processus de fabrication de 3 nm par rapport au nœud avancé de 5 nm utilisé par la famille M2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le fournisseur d’Apple pour le M3, a précédemment déclaré que sa technologie 3 nm offrirait une amélioration de la vitesse jusqu’à 15 % et une efficacité énergétique jusqu’à 30 % supérieure à la même vitesse par rapport à sa technologie N5 5 nm.

Quand pourrez-vous mettre la main sur des Mac équipés de M3, demandez-vous ? C’est la question à 64 000 $.

Des rumeurs antérieures suggéraient que le nouveau MacBook Air pourrait être dévoilé au printemps, peut-être lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple. L’année dernière, Apple a utilisé l’événement pour servir de rampe de lancement pour les modèles MacBook Air et MacBook Pro mis à jour basés sur sa toute nouvelle puce M2. Il ne serait pas trop surprenant de voir Apple répéter la performance et avoir la couverture de pause M3 à la WWDC de cette année.

D’autres pensent que le nouveau hardware pourrait arriver encore plus tôt. Le PDG de Display Supply Chain Consultants (DSSC), Ross Young, a récemment affirmé sa conviction qu’un MacBook Air 15 pouces sera lancé un mois avant la WWDC, en avril. Peut-être que les précommandes ouvriront en avril avant une fenêtre d’expédition en juin ? Seul le temps nous le dira.



